Robotok fejlesztésére adhatja a fejét az Nvidia

Az Nvidia csütörtöki bejelentése szerint szorosabb együttműködésre lép olyan meghatározó japán vállalatokkal, mint a Fanuc és a Yaskawa Electric, hogy felgyorsítsák a robotika és a mesterséges intelligencia fejlesztését.

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója egy tokiói sajtóeseményen hangsúlyozta, hogy

a mesterséges intelligencia integrációjával a robotok okosabbá, könnyebben alkalmazkodóvá és szélesebb körben hozzáférhetővé válnak.

Huang japán körútja hatalmas érdeklődést váltott ki. A vezérigazgató szerdán részt vett a Sega Sammy játékfejlesztő vállalat rendezvényén a tokiói Akihabara negyedben, majd egy hagyományos japán izakaja étteremben vacsorázott. Az Nvidia első embere Tajvanon már valóságos rocksztárnak számít, és japán látogatása is kiemelt figyelmet kapott, hiszen a szigetország kulcsszerepet játszik a félvezetőipar beszállítói láncában.

A cégvezetőt szerda este a legfontosabb japán partnercégek vezetőivel fotózták le, köztük a Kioxia memóriachip-gyártó és a Tokyo Electron vezérigazgatójával.

A befektetők jelenleg a mesterségesintelligencia-beruházási ciklus fenntarthatóságát mérlegelik. A chipgyártó berendezéseket előállító ASML szerdán megemelte az értékesítési előrejelzését, és kapacitásbővítést helyezett kilátásba. Ezzel párhuzamosan a világ vezető félvezető-bérgyártója, a TSMC a mesterséges intelligencia iránti robbanásszerű keresletnek köszönhetően várhatóan már az ötödik egymást követő negyedévben számol be rekordmagas bevételről.

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