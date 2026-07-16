FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
Robotok fejlesztésére adhatja a fejét az Nvidia
Üzlet

Robotok fejlesztésére adhatja a fejét az Nvidia

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Nvidia csütörtöki bejelentése szerint szorosabb együttműködésre lép olyan meghatározó japán vállalatokkal, mint a Fanuc és a Yaskawa Electric, hogy felgyorsítsák a robotika és a mesterséges intelligencia fejlesztését.

 Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója egy tokiói sajtóeseményen hangsúlyozta, hogy

a mesterséges intelligencia integrációjával a robotok okosabbá, könnyebben alkalmazkodóvá és szélesebb körben hozzáférhetővé válnak.

Huang japán körútja hatalmas érdeklődést váltott ki. A vezérigazgató szerdán részt vett a Sega Sammy játékfejlesztő vállalat rendezvényén a tokiói Akihabara negyedben, majd egy hagyományos japán izakaja étteremben vacsorázott. Az Nvidia első embere Tajvanon már valóságos rocksztárnak számít, és japán látogatása is kiemelt figyelmet kapott, hiszen a szigetország kulcsszerepet játszik a félvezetőipar beszállítói láncában.

A cégvezetőt szerda este a legfontosabb japán partnercégek vezetőivel fotózták le, köztük a Kioxia memóriachip-gyártó és a Tokyo Electron vezérigazgatójával.

Még több Üzlet

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Dől a pénz a világ legfontosabb AI-chipgyártójához

Pluszban zártak az amerikai tőzsdék

A befektetők jelenleg a mesterségesintelligencia-beruházási ciklus fenntarthatóságát mérlegelik. A chipgyártó berendezéseket előállító ASML szerdán megemelte az értékesítési előrejelzését, és kapacitásbővítést helyezett kilátásba. Ezzel párhuzamosan a világ vezető félvezető-bérgyártója, a TSMC a mesterséges intelligencia iránti robbanásszerű keresletnek köszönhetően várhatóan már az ötödik egymást követő negyedévben számol be rekordmagas bevételről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Connectax VAT Manager eÁFA M2M

Az eÁFA M2M átállás kapcsán sok vállalatnál elsőként az IT-fejlesztés kérdése merül fel: hogyan készül majd el az XML, hogyan kapcsolódik a rendszer a NAV-hoz, ki fogja értelmezni a vissza

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: új párt alakulhat a Fidesz romjain, lemondott Szijjártó Péter
Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Pluszban zártak az amerikai tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility