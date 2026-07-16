Sürgős figyelmeztetés a magyar vásárlóknak: veszélyes vegyi anyag miatt hívtak vissza egy fűszerport

Agrárszektor Konferencia 2026 Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport Agrárszektor Konferenciája december 1-2-3-án Siófokon. Jelentkezzen Ön is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!

A hatóság elmondta, késedelem nélkül felvették a kapcsolatot az érintett vállalkozással, amely az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva,

saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A visszahívás a TYM márkájú, 36 grammos BBQ fűszerport érinti.

A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik – írták.