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Sürgős figyelmeztetés a magyar vásárlóknak: veszélyes vegyi anyag miatt hívtak vissza egy fűszerport

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Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján határérték (MRL) feletti növényvédőszer-maradékokat mutattak ki Kínából származó BBQ fűszerkeverékben. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett – írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
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A hatóság elmondta, késedelem nélkül felvették a kapcsolatot az érintett vállalkozással, amely az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva,

saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A visszahívás a TYM márkájú, 36 grammos BBQ fűszerport érinti.

A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik – írták.

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