Új vagy használt autó? – A szakértők megadták a választ a kínzó kérdésre

A lapnak Schiller Márk, a Schiller Autó Család stratégiai és marketing igazgatója, Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója, Tóth Péter, a Das WeltAuto Centrum értékesítési igazgatója, valamint a Használtautó.hu szakértői válaszoltak.

A szakértők általános megállapítása az, hogy

nincs általános recept arra, hogy új vagy használt autót vegyünk, ezt mindig a vevő anyagi lehetőségei, igényei határozzák meg.

Általánosabbá kezd válni ugyanakkor az a jelenség, hogy többek között a forinterősödés miatt szűkül az olló az új és a használt autók árai között, ezért megfelelő finanszírozással egyre inkább érdemes új autót venni használt helyett, különösen a prémium alatti szegmensben.

Ha választani kell, akkor mindenképpen érdemes új autót vásárolni, mivel annál nincs zsákbamacska, nincs rejtett hiba

– mondta Schiller Márk.

A kereskedő szerint a használt autó is jó megoldás lehet, de fontos, hogy megbízható forrásból származzon. Ha magánszemélytől vesszük a használt autót, mindig ragaszkodjunk az állapotfelméréshez – emelte ki.

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója szerint az új autók mellett jelenleg erős érv lehet, hogy több importőrnél is megnőttek a készletek, emiatt pedig számos modell jelentős kedvezményekkel érhető el. Emiatt egyes esetekben a tényleges vételár már nincs olyan messze egy néhány éves használt autó árától, mint korábban.

Ilyenkor érdemes összehasonlítani a konkrét ajánlatokat, mert a gyári garancia, a kedvezményes finanszírozás és az első évek kisebb javítási kockázata miatt az új autó összességében jobb választás is lehet

– mondta.

Szerinte különösen azok számára lehet előnyös az új autó, akik sokat autóznak, hosszabb távra terveznek, és fontos számukra, hogy a fenntartási költségeket előre lehessen tervezni.

Az új autók hátránya továbbra is a magasabb vételár és az első évek jelentősebb értékvesztése. A használt autó viszont akkor lehet jobb választás, ha kisebb a vásárlásra fordítható keret, vagy a vevő nem szeretné megfizetni az új autó első éveinek értékvesztését.

Ha a kiszemelt használt autó ára már csak 15-20 százalékkal alacsonyabb egy hasonló új modell tényleges vételáránál, mindenképpen érdemes új autóra is ajánlatot kérni

– mondta.

A szakember szerint a kisautóknál ez körülbelül 6-7 millió forintos, a kompakt modelleknél 9-11 millió forintos, a városi SUV-oknál pedig 10-13 millió forintos árszintet jelenthet. Ezekben a kategóriákban az importőri kedvezmények, a nagyobb készletek és az új kínai márkák megjelenése is lefelé nyomja az új autók tényleges árait. Emiatt egy két-három éves használt modell sok esetben már nincs jelentős távolságra egy új, garanciális autó árától.

A hajtásláncok között is vannak különbségek: a benzines, lágy hibrid és teljes hibrid modelleknél a legerősebb az átfedés az új és használt árak között. Dízelautóknál ugyanakkor továbbra is lehet jobb döntés egy ellenőrzött előéletű használt modell, főleg nagy éves futásteljesítmény és sok autópályás használat mellett – mondta Halász Bertalan.

Tóth Péter, a Das WeltAuto Centrum értékesítési igazgatója szerint autóvásárlásnál nem csupán az árat kell figyelembe venni, hanem a teljes csomagot.

Nemcsak a vételárat kell nézni, hanem azt is, hogy négy-öt év múlva az az autó mennyit ér, azaz mennyiért lehet eladni, mennyi a maradványértéke

– mondta.

Ő a fiatal használt autókra esküszik, mert ezek az autók már túlestek azon az első jelentős értékvesztésen, amely az új autóknál természetes módon jelentkezik, miközben állapotuk sok esetben közel új. Ráadásul a garanciális szolgáltatások is egyre inkább elérhetők a használt autóknál is.

A Használtautó.hu szakértői szerint az új autók legnagyobb előnye a gyártói garancia, a kiszámítható előélet és az, hogy a vásárló saját igényei szerint konfigurálhatja a járművet. A használt autók mellett ugyanakkor továbbra is jelentős árelőny szól, hiszen az első évek legnagyobb értékvesztését már elszenvedték. A portál kiemelte, különösen jó kompromisszumot jelenthetnek a 2-4 éves, dokumentált előéletű, akár még garanciális modellek.

A prémium kategóriában például az első évek értékvesztése jellemzően nagyobb, ezért ott különösen fontos összevetni az új és a néhány éves használt modellek árait.

A tömegpiaci modelleknél viszont előfordulhat, hogy az árkülönbség már viszonylag kicsi, ilyenkor a garancia és a kiszámítható előélet miatt az új autó lehet kedvezőbb választás.

A 15-20 millió forint feletti új autóknál már mindenképpen érdemes megnézni a fiatal használt kínálatot is – amennyiben nem egy frissen bevezetett modellről van szó.

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