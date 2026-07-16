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Új vezérigazgató-helyettest nevezett ki a CIG Pannónia
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Új vezérigazgató-helyettest nevezett ki a CIG Pannónia

Portfolio
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Új vezérigazgató-helyettest nevezett ki a CIG Pannónia Életbiztosító, Kaminski Dániel feladatai a működési területek stratégiai irányítása, a működési hatékonyság folyamatos fejlesztése, illetve a digitális és innovációs kezdeményezések megvalósítása lesznek - közölte a társaság.
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A CIG Pannónia Életbiztosító közölte, hogy a működéshez optimalizált szervezeti átalakításokkal összhangban, valamint az operatív feladatok volumenének növekedésére tekintettel

2026. július 15-től Kaminski Dániel személyében új operatív vezérigazgató-helyettest nevezett ki.

Kaminski Dániel több mint egy évtizedes tapasztalattal rendelkezik a biztosítási működés, a vállalatirányítás és a szervezeti transzformáció területén. Szakmai fókuszába a működési modellek fejlesztése, a folyamatoptimalizálás, a teljesítménymenedzsment, valamint a digitális és innovációs kezdeményezések megvalósítása tartozik.

Pályafutását 2012-ben az UNIQA Biztosítónál kezdte, ahol szakértői és vezetői pozíciókban szerzett tapasztalatot az operatív kockázatkezelés, a folyamat- és szervezetfejlesztés, valamint a biztosítási működés területén. Ezt követően a biztosítási működési területek vezetőjeként felelt a szerződéskötési és állománykezelési folyamatok irányításáért, valamint aktív szerepet vállalt a vállalat működésfejlesztési, digitalizációs és stratégiai transzformációs programjaiban.

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2023 szeptemberében csatlakozott a CIG Pannónia Csoporthoz operatív igazgatóként. 2026. július 15-től a CIG Pannónia Biztosítók operatív vezérigazgató-helyetteseként felel a működési területek stratégiai irányításáért, a működési hatékonyság folyamatos fejlesztéséért, valamint a digitális és innovációs kezdeményezések megvalósításáért. Vállalati gazdaságtan és menedzsment szakon szerzett diplomát a Selye János Egyetemen, majd vezetés és szervezés mesterszakon folytatta tanulmányait a Budapesti Metropolitan Egyetemen. Angol nyelvtudással rendelkezik.

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Címlapkép forrása: Portfolio

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