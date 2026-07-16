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Újra Microsoft-partner lett a 4iG
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Újra Microsoft-partner lett a 4iG

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Kilenc év után ismét értékesíthet Microsoft-licenceket és felhőszolgáltatásokat a 4iG Informatikai Zrt., miután megszerezte a Microsoft CSP-partneri státuszt és az AI Cloud Partner minősítést.
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Információ és jelentkezés

A 4iG Informatikai Zrt. újra

bekerült a Microsoft Cloud Solution Provider partnerprogramjába, emellett megszerezte a Microsoft AI Cloud Partner minősítést is.

A társaság közlése szerint ezzel ismét jogosulttá vált Microsoft-licencek, felhő- és üzleti szoftvermegoldások értékesítésére, miután korábbi Microsoft-partneri státusza 2017-ben megszűnt.

A minősítések alapján a 4iG a Microsoft felhő-, mesterségesintelligencia- és üzleti megoldásait a licencek értékesítésétől a bevezetésen át az üzemeltetésig kínálhatja ügyfeleinek. A vállalat szerint ez elsősorban nagyvállalati, szabályozott piaci és közszférabeli ügyfelek számára lehet releváns, ahol a megfelelőségi és biztonsági követelmények kiemelt szerepet kapnak.

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A 4iG Csoporthoz tartozó One Magyarország is csatlakozhat a Microsoft CSP-rendszeréhez. A One Solutions nagyvállalati üzletág a Microsoft-licenceket és felhőszolgáltatásokat saját infrastruktúra-, platform- és menedzselt szolgáltatásaival együtt kínálja majd, előfizetéses konstrukcióban.

Címlapkép forrása: Portfolio

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