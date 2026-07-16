Vegyes impulzusok a piacon, iránykeresés a tőzsdéken

Dermesztő jóslat jött: aki lefejleszti a szuperintelligenciát, azé lesz minden?
Itt az új Invest!
Tőkepiaci műsorunkban ezúttal Áron és Viktor
- a kecskeméti Mercedes-gyár bővítése kapcsán beszélgetnek az új elektromos modellekről és Magyarország stratégiai jelentőségéről az európai autógyártásban;
- majd a mesterséges intelligencia lehetséges következményeiről egy friss, nyugtalanító podcastinterjú alapján: szóba kerül a szuperintelligencia, a munkaerőpiac jövője, az AI-cégek megadóztatása és az új társadalmi szerződés szükségessége;
- részletesen elemzik a dél-koreai chiprészvények brutális ralit követő zuhanását, a kisbefektetői tőkeáttételes pánikot, valamint azt, miért nem klasszikus lufiról van szó ebben az esetben;
- terítékre kerül a SpaceX, és a rá érkezett nagybanki célárak;
- végül áttekintik a kanadai tőzsde sajátosságait, valamint azt, hogyan vált az északi ország is részben mesterségesintelligencia-sztorivá.
Iránykeresés Európában
Vegyes elmozdulások látszanak a tőzsdéken a nyitás után, a DAX és a CAC stagnál, a FTSE 100 pedig 0,4 százalékot esett. A milánói börze 0,1 százalékkal került feljebb, a spanyol piac pedig 0,3 százalékot emelkedett.
Emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde
A magyar tőzsde emelkedéssel nyitott, a blue chipek közül az OTP, a Magyar Telekom és a Richter is erősödik, egyedül a Mol áll mínuszban.
Manager Magazin: A Volkswagen átalakítása miatt veszélybe kerülhet a győri Audi-gyár jövője
Sajtóértesülések szerint a Volkswagen igazgatóságának átalakítási tervei a korábban feltételezettnél is jóval nagyobb horderejűek, és akár a győri Audi-gyárat is érinthetik - írta a Manager Magazin.
Bemondta a Fidelity, mikor lesz érdemes aranyat venni
A Fidelity International vagyonkezelő a jövőben ismét növelné aranykitettségét, miután az év elején csökkentette pozícióit. A társaság szerint a nemesfém hosszú távú hajtóerői továbbra is meghatározóak maradnak, így a kérdés már csak az időzítés - közölte a Bloomberg.
Dől a pénz a világ legfontosabb AI-chipgyártójához
A világ legnagyobb szerződéses chipgyártója, a tajvani TSMC 77,4 százalékkal növelte második negyedéves nyereségét, amivel messze felülmúlta az elemzői várakozásokat, és újabb rekordot döntött - írta a CNBC.
Mélyrepülésben a SpaceX, már a kibocsátási ár alatt is járt az árfolyam
Zsinórban negyedik napja estek a SpaceX részvényei szerdán, és rövid időre a 135 dolláros kibocsátási ár alá süllyedtek. Az újrafelhasználható rakétákat gyártó vállalat körüli felhajtás alig egy hónappal a történelmi tőzsdei bevezetés után máris alábbhagyni látszik - közölte a CNBC.
Iránykeresés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,4 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,74 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,76 százalékos pluszban áll, míg a Kospi 6,6 százalékot esett.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,43 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,27 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,35 százalékot eshet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,1 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,08 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
A KSH ma reggel publikálja a keresetek májusi statisztikáját, ami várhatóan nem hoz majd komoly felbolydulást a piacokon. Emellett az Egyesült Királyságban az ipari termelés adata érkezik, majd az Eurostat a külkereskedelmi számokat publikálja, a nap második felében pedig az amerikai kiskereskedelmi forgalom adata lehet meghatározó.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 3,7 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 45,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 21,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 41,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 658,64
|0,3%
|0,6%
|1,9%
|9,6%
|19,6%
|50,5%
|S&P 500
|7 572,4
|0,4%
|1,2%
|0,2%
|10,6%
|21,3%
|73,7%
|Nasdaq
|29 502,6
|-0,3%
|0,9%
|-3,4%
|16,8%
|28,9%
|99,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|68 751,51
|1,5%
|2,9%
|-0,8%
|36,6%
|73,3%
|143,1%
|Hang Seng
|24 681,1
|1,4%
|2,0%
|-0,7%
|-3,7%
|0,4%
|-11,8%
|CSI 300
|4 786,78
|-0,2%
|0,7%
|-2,1%
|3,4%
|19,1%
|-7,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 999,53
|-0,6%
|0,4%
|0,4%
|2,1%
|3,9%
|59,9%
|CAC
|8 382,43
|0,2%
|1,6%
|0,0%
|2,9%
|7,9%
|29,1%
|FTSE
|10 515,92
|-0,1%
|0,3%
|0,8%
|5,9%
|17,6%
|50,0%
|FTSE MIB
|52 411,25
|-0,9%
|1,1%
|1,1%
|16,6%
|31,3%
|110,7%
|IBEX
|19 275,5
|-0,4%
|0,9%
|1,3%
|11,4%
|38,9%
|126,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|140 857,3
|-1,7%
|0,0%
|2,4%
|26,9%
|41,2%
|195,4%
|ATX
|6 471,55
|-0,5%
|1,5%
|0,8%
|21,5%
|45,1%
|89,6%
|PX
|2 595,03
|-0,8%
|0,1%
|0,9%
|-3,4%
|19,4%
|116,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|44 340
|-3,0%
|-2,2%
|1,1%
|26,3%
|58,8%
|180,6%
|Mol
|4 220
|-0,7%
|6,9%
|12,2%
|43,5%
|39,6%
|76,6%
|Richter
|12 010
|-0,2%
|0,0%
|-0,9%
|21,7%
|18,9%
|47,1%
|Magyar Telekom
|2 600
|-1,0%
|-2,6%
|-3,9%
|45,1%
|45,3%
|508,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|80,73
|0,4%
|8,3%
|-4,6%
|41,0%
|19,1%
|12,7%
|Brent
|84,8
|0,0%
|8,7%
|1,8%
|39,4%
|23,3%
|15,2%
|Arany
|4 043,54
|-1,2%
|0,2%
|-7,1%
|-6,5%
|20,8%
|121,8%
|Devizák
|EURHUF
|358,3650
|0,0%
|-0,4%
|2,4%
|-6,7%
|-10,5%
|-0,1%
|USDHUF
|313,3520
|0,1%
|-0,7%
|3,9%
|-4,1%
|-9,1%
|3,3%
|GBPHUF
|424,1951
|0,9%
|0,5%
|4,5%
|-3,7%
|-8,2%
|1,0%
|EURUSD
|1,1437
|-0,1%
|0,3%
|-1,5%
|-2,6%
|-1,6%
|-3,2%
|USDJPY
|161,9750
|0,0%
|-0,4%
|1,1%
|3,3%
|8,8%
|47,2%
|GBPUSD
|1,3480
|0,5%
|0,8%
|0,3%
|0,2%
|0,6%
|-2,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|64 713,83
|-0,4%
|4,0%
|-2,4%
|-27,1%
|-45,1%
|103,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,55
|-0,7%
|-0,4%
|1,9%
|9,3%
|1,6%
|251,0%
|10 éves német állampapírhozam
|3,09
|0,5%
|-0,1%
|4,5%
|7,8%
|15,2%
|-922,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,39
|0,6%
|3,1%
|-1,6%
|-21,5%
|-23,0%
|85,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: cemagraphics
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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