Csúnya lefordulás a tőzsdéken, ütik a chipgyártók, AI-cégek részvényeit

Elfáradt a mesterséges intelligencia rali? Figyelmeztető jel érkezett Ázsiából!
A vártnál jobb negyedéves eredményeket tett közzé a világ legnagyobb bérchipgyártója, a TSMC, a befektetők inkább az árnyoldalakat kezdték árazni, írja a Bloomberg. A társaság részvényei nagyot estek a gyorsjelentés után, ami magával rántotta az egész ázsiai chipgyártó szektort is. Egyre többen tartanak attól, hogy a mesterséges intelligencia körüli eufória után túl magasra emelkedtek az értékeltségek.
Esés jöhet Európában és Amerikában Mik az aktuális események a tőzsdéken?Mi várható makro fronton?Mi történt eddig a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,5 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,6 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 5,24 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 2,1 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,81 százalékos mínuszban áll.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,57 százalékot eshet, a CAC 0,94 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,54 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,75 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,83 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 1,44 százalékot eshet.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 3,9 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 22,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 39,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 552,97
|-0,2%
|0,1%
|1,1%
|9,3%
|18,8%
|51,5%
|S&P 500
|7 533,77
|-0,5%
|-0,1%
|0,3%
|10,1%
|20,3%
|74,1%
|Nasdaq
|29 025,77
|-1,6%
|-2,4%
|-3,1%
|15,0%
|26,7%
|97,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|66 835,54
|-2,8%
|-1,3%
|-3,7%
|32,8%
|68,5%
|138,7%
|Hang Seng
|25 008,6
|1,3%
|4,1%
|2,1%
|-2,4%
|2,0%
|-10,7%
|CSI 300
|4 698,43
|-1,8%
|-3,6%
|-3,8%
|1,5%
|17,2%
|-7,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 915,49
|-0,3%
|-0,8%
|0,0%
|1,7%
|3,8%
|60,3%
|CAC
|8 377,86
|-0,1%
|0,6%
|-0,8%
|2,8%
|8,5%
|29,7%
|FTSE
|10 572,24
|0,5%
|1,0%
|0,7%
|6,5%
|18,4%
|50,9%
|FTSE MIB
|52 373,96
|-0,1%
|0,0%
|-0,1%
|16,5%
|31,7%
|111,2%
|IBEX
|19 304,1
|0,1%
|-0,1%
|0,7%
|11,5%
|39,0%
|126,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|142 071,91
|0,9%
|-0,4%
|2,4%
|28,0%
|42,3%
|196,0%
|ATX
|6 459,67
|-0,2%
|0,0%
|0,2%
|21,3%
|45,5%
|90,3%
|PX
|2 581,54
|-0,5%
|-1,0%
|-0,1%
|-3,9%
|19,0%
|115,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|45 190
|1,9%
|-2,6%
|1,8%
|28,7%
|60,1%
|181,6%
|Mol
|4 162
|-1,4%
|4,1%
|7,0%
|41,6%
|38,9%
|73,9%
|Richter
|12 070
|0,5%
|0,6%
|1,3%
|22,4%
|19,7%
|47,9%
|Magyar Telekom
|2 630
|1,2%
|-1,5%
|-2,7%
|46,8%
|48,3%
|517,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|80,03
|-0,9%
|9,4%
|0,3%
|39,8%
|19,2%
|11,5%
|Brent
|85,08
|0,0%
|11,5%
|7,7%
|39,8%
|24,8%
|15,5%
|Arany
|3 992,85
|-1,3%
|-3,2%
|-7,7%
|-7,7%
|19,2%
|120,3%
|Devizák
|EURHUF
|362,7750
|1,2%
|1,6%
|3,9%
|-5,5%
|-9,2%
|1,0%
|USDHUF
|317,0279
|1,2%
|1,5%
|5,3%
|-3,0%
|-8,0%
|4,3%
|GBPHUF
|426,5300
|0,6%
|1,8%
|5,6%
|-3,2%
|-7,4%
|1,7%
|EURUSD
|1,1443
|0,1%
|0,1%
|-1,4%
|-2,6%
|-1,3%
|-3,1%
|USDJPY
|162,1400
|0,0%
|-0,1%
|1,1%
|3,4%
|9,2%
|47,3%
|GBPUSD
|1,3489
|0,1%
|0,7%
|0,5%
|0,3%
|0,7%
|-2,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|63 788,02
|-1,4%
|1,0%
|-2,8%
|-28,1%
|-46,3%
|103,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,56
|0,2%
|0,3%
|2,9%
|9,5%
|2,5%
|251,2%
|10 éves német állampapírhozam
|3,11
|0,7%
|1,8%
|5,7%
|8,6%
|17,1%
|-884,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,46
|1,2%
|3,3%
|5,9%
|-20,6%
|-22,4%
|87,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Kmatta
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