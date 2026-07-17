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Esett az OTP, vele együtt a magyar tőzsde is
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Esett az OTP, vele együtt a magyar tőzsde is

Portfolio
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A nemzetközi hangulatnak megfelelő mozgásokat láthattunk pénteken a magyar tőzsdén. A blue chipek közül az OTP teljesített legrosszabbul a hét utolsó kereskedési napján.

Ma a BUX-index 0,8 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

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Két hazai blue chip, a Magyar Telekom és a Mol árfolyama emelkedett ma, előbbié 0,4 százalékkal, utóbbié 0,1 százalékkal, eközben a Richter és az OTP árfolyama esik, előbbi 0,7, utóbbi 1,6 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

Vegyes elmozdulásokat láttunk a közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényeinél, a papírok felének emelkedett, másik felének esett az árfolyama. Legjobban 2,2 százalékos emelkedéssel az Akko teljesít, a leggyengébben pedig 5,0 százalékos eséssel a MBH JZB részvényei teljesítettek.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 13,1 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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