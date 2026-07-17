Esnek az amerikai tőzsdék

Egyre nagyobb az esés az európai tőzsdéken. A német és a francia részvényindex, a DAX és a CAC már egy százalék mínuszban áll. Ebben a környezetben a magyar tőzsde már inkább felülteljesítő, 0,6 százalékos eséssel, de mind a négy blue chipünk esik, az OTP 0,7 százalékot veszített az értékéből. A hangulatromlás mögött elsősorban az áll, hogy a befektetők újra amiatt aggódnak, hogy a mesterséges intelligencia kapcsolt sztorik mögött lévő részvények árazása már túlfeszített, a cégek hatalmas beruházásokat eszközölnek, ezeknek a megtérülése viszont egyelőre még nem látszik.

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