Felülvizsgálja a kormány a Papp László Budapest Sportaréna tízéves bérleti szerződését

Vizsgálat indult a Nemzeti Sportügynökség Zrt. (NSÜ) kötelezettségvállalásai, az állami tulajdonban lévő sportingatlanok teljes szerződésállománya, benne a Papp László Budapest Sportaréna hosszú távú hasznosítására vonatkozó bérleti szerződésével kapcsolatban – jelentette be Facebook-oldalán Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár.

A Nemzeti Sportügynökség Zrt. néhány nappal a választások előtt, 2026. március 26-án tízéves, 2027. január 1-jétől 2036. december 31-ig tartó bérleti szerződést kötött a Tiborcz Istvánhoz köthető RaMpART csoporttal – írja a politikus. Hozzátette, hogy a korábbi bérleti jogviszony ugyanezzel a céggel egyéves időszakra szólt. Az új bérleti szerződésben az szerepel, hogy az a határozott idő lejárta előtt nem felmondható.

A felülvizsgálat kiterjed arra, hogy

indokolt volt-e az ország egyik legjelentősebb rendezvényhelyszínének tíz évre történő lekötése, megfelelő versenyt biztosított-e a pályázati eljárás, továbbá kellően védték-e a szerződés rendelkezései az állami vagyonhoz fűződő érdekeket.

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