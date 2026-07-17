Háromszoros áron szerződhetett autópályaüzemeltetésre Lázár János a választás előtt

Több mint húsz év után kerül vissza a magyar államhoz az M6-os és M8-as autópályák egy szakasza, melyek üzemeltetését az MKIF Zrt-nek adták ki 2025-ben. A g7.hu cikke szerint a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó cég versenyeztetés nélkül kapta meg a megbízást.
Az M6-os érdi tető és Dunaújváros közötti, illetve az M8-as dunaújvárosi hídhoz kapcsolódó rövid szakaszára vonatkozó megállapodást még 2004-ben kötötte meg a Gyurcsány-kormány osztrák és német cégekkel az autópálya megépítésére és 20 éves üzemeltetésére. A szerződés lejárta után további 11 évre adhatták volna oda az M6 Duna Koncessziós Zrt-nek az üzemeltetést, a lap által megismert dokumentumok szerint évi nettó 3 milliárd forintért.
Ehelyett azonban a minisztérium megbízta az MKIF Zrt-t évi 9,8 milliárd forintért, vagyis a fenti összeg több mint háromszorosáért.
Ráadásul az új szerződés 35 évre szól 2057 augusztus 31-ig, ami több mint 200 milliárd forintos többletköltséget jelent az államnak.
Címlapkép forrása: EU
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