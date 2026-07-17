Hatmilliárdért marad az M4 Sportnál a magyar foci közvetítése, negyven százalékot takarít meg a közmédia

Hónapokig kérdéses volt, melyik csatornán lesznek láthatók a magyar bajnoki mérkőzések, végül a következő idényben is az M4 Sport közvetíti őket. Az MTVA a korábbi tízmilliárd helyett hatmilliárd forintot fizet a jogokért, a Magyar Labdarúgó Szövetség azonban a Szerencsejáték Zrt.-vel kötött megállapodásokkal együtt összesen 15 milliárd forinthoz jut. Mindhárom szerződés csupán egy szezonra szól.

Összesen 15 milliárd forintot kap a Magyar Labdarúgó Szövetség az MTVA-tól és az állami tulajdonú Szerencsejáték Zrt.-től a hazai labdarúgó-versenysorozatokhoz kapcsolódó jogokért – jelentette be pénteken az MLSZ.

A teljes összegből hatmilliárd forintot fizet az MTVA a televíziós közvetítési jogokért, további hatmilliárdot ad a Szerencsejáték Zrt. a marketingjogokért, hárommilliárdot pedig a fogadási jogokért. A három megállapodás egyaránt a 2026–2027-es idényre vonatkozik.

A megállapodás alapján az M4 Sporton maradnak az NB I és az NB II találkozói, a női első osztály mérkőzései, a férfi és női Magyar Kupa, valamint a futsalbajnokságok és kupasorozatok. A csatorna közvetítheti azokat a magyar válogatott mérkőzéseket is, amelyek jogait az UEFA nem kizárólagosan, központilag értékesíti.

Az MLSZ közlése szerint a befolyó pénzből 10,5 milliárd forintot osztanak szét a férfi NB I-es, 3,63 milliárdot pedig az NB II-es klubok között. A fennmaradó összegből a női nagypályás és a futsal első osztályú csapatok, valamint a kupasorozatokban eredményesen szereplő amatőr klubok részesülnek. A pénzelosztás összesen 272 csapatot és 1192 mérkőzést érint.

Hónapokig az sem volt biztos, hogy a közmédiánál maradnak a jogok

A mostani bejelentést szokatlanul hosszú bizonytalanság előzte meg. A közmédia korábbi szerződése a 2025–2026-os idény végével lejárt, az MLSZ pedig tendert írt ki a következő szezon közvetítési jogaira. A szövetség szerint öt országos lefedettségű médiatársaság érdeklődött, a pályázat második köre azonban eredménytelenül zárult. Az MLSZ ezt a kiírás időzítésével kapcsolatos kedvezőtlen körülményekkel magyarázta, majd közvetlen tárgyalást kezdett az MTVA új vezetésével.

Már tavasszal felmerült, hogy hosszú idő után más csatornához kerülhet a magyar bajnokság. Sajtóértesülések szerint az MTVA mellett a Network4 és a Sport TV-t működtető AMC is érdeklődött a jogok iránt, ajánlataik azonban elmaradtak attól, amennyit az MLSZ szeretett volna kapni. A pályázati határidőt többször meghosszabbították, miközben a bajnokság rajtja egyre közeledett.

A bizonytalanság a klubok gazdálkodását is érintette. Az NB I-es és különösen az NB II-es egyesületek bevételeinek jelentős részét az MLSZ által továbbosztott központi pénzek adják, ezért több csapat nem tudta pontosan, mekkora összeggel számolhat a következő szezonban. Korábbi becslések szerint a televíziós bevételek jelentős csökkenése az élvonalbeli klubok költségvetését 10–15 százalékkal, az NB II-esekét pedig ennél is nagyobb mértékben érinthette volna.

A korábbi tízmilliárdos díjat sok kritika érte

Az MTVA az előző idényben tízmilliárd forintot fizetett a magyar labdarúgó-mérkőzések közvetítési jogaiért. A 2021-ben megkötött korábbi szerződésben szezononként 9,8 milliárd forintos díjat rögzítettek, miközben a 2010-es évek elején még ennek töredékéért kerültek a közmédiához a jogok.

Az összeget az elmúlt években rendszeresen bírálták, mert elemzők és médiapiaci szereplők szerint nem állt arányban a magyar bajnokság nézettségével és piaci értékével.

A G7 júniusi elemzése szerint az MLSZ eredetileg legalább nyolcmilliárd forintot szeretett volna kapni az új csomagért, ágazati szereplők azonban ezt is a jogok valós piaci értékének három-négyszeresére becsülték. A lap a hazai és a környező országok piacának összevetése alapján két-hárommilliárd forint körüli piaci árat tartott reálisnak.

A kritikusok a nézettségi adatokra is hivatkoztak. Az előző három idényben közvetített több mint hétszáz bajnoki és kupamérkőzésből mindössze öt ért el legalább 300 ezres átlagos percenkénti nézettséget, a meccsek több mint harmadát pedig százezernél kevesebben követték egy átlagos percben. Az érdeklődést jelentős részben a Ferencváros mérkőzései húzták felfelé.

Negyven százalékkal lett olcsóbb a közvetítési jog

Az új hatmilliárdos közvetítési díj négymilliárd forinttal, vagyis 40 százalékkal alacsonyabb az előző szezonban kifizetett tízmilliárdnál.

A közmédia tehát jelentősen olcsóbban tartotta meg a jogokat, az összeg ugyanakkor továbbra is meghaladja a sajtóban megjelent, két-hárommilliárd forintos piaci becslést.

A pénteken bejelentett 15 milliárd forintos teljes összeget azonban nem lehet egészében televíziós jogdíjként értékelni. Ebből kilencmilliárd forintot a Szerencsejáték Zrt. fizet marketing- és fogadási jogokért, míg a közvetítések ára hatmilliárd forint. A konstrukció így egyszerre mérsékli az MTVA kiadását és biztosít a korábbihoz hasonló nagyságrendű központi bevételt a profi klubok számára.

A megállapodás ugyanakkor csak átmenetileg rendezi a közvetítések sorsát. Mivel valamennyi szerződés mindössze egy idényre szól, a magyar futball televíziós és központi finanszírozásáról legkésőbb jövő nyáron ismét meg kell állapodni.

Címlapkép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala