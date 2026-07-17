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Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára
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Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára

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A hétvégén nem érkezik újabb nagykereskedelmi árváltozás, írja a holtankoljak.

Szombattól sem a benzin, sem a gázolaj beszerzési ára nem módosul.

Bár a héten több nagykereskedelmi áremelés is életbe lépett, azok nem minden esetben jelentek meg azonnal a töltőállomások kiskereskedelmi áraiban.

A jelenlegi országos átlagárak a következők (2026.07.17-én):

  • 95-ös benzin: 595 Ft/liter
  • Gázolaj: 615 Ft/liter
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