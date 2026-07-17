Már lehet pályázni a CFO of the year díjra – Légy Te az év pénzügyi-gazdasági vezetője!

A Credit Management Group „CFO of the year” néven díjat alapított, amellyel a hazai vállalatok kiemelkedő munkát végző pénzügyi-gazdasági vezetőit szeretné díjazni. A nemzetközi szinten is elismert díj a Portfolio-val közösen szervezett Future of Finance 2026 szakmai konferencián kerül átadásra 2026. szeptember 23-án, Budapesten.
A díjra bármely hazai (kivéve a pénzügyi szektorban és a tanácsadói szférában tevékenykedő) nagyvállalat vagy kis- és középvállalkozás pénzügyi, gazdasági vezetője jelentkezhet. A jó pénzügyi teljesítményt felmutató hazai vállalatok vezetői közül a szakmai zsűri által idén is a legfelkészültebbnek és legsikeresebbnek ítélt pénzügyi, gazdasági igazgatót tüntetjük ki az eseményen. Rajta kívül a legjobbak CFO Master 2026 díjban részesülhetnek.
Pályázzon a CFO of the year 2026 díjra! Határidő: 2026. szeptember 15-e, kedd éjfél.
A nevezésekhez pályázati űrlapot kell kitölteni, amelyet az érdeklődők a cfooftheyear@portfolio.hu címre írt e-mailben igényelhetnek, és a szükséges mellékletekkel együtt szeptember 15-éig küldhetnek vissza. A pályázók 20%-os kedvezménnyel vehetnek részt szeptember 23-ai pénzügyi konferenciánkon.
A tavalyi konferenciáról is díjátadóról szóló tudósításunk itt olvasható:
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