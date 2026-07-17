Már nem kiemelt beruházás a szolnoki elektrolitgyár – Sikerült megfúrni a beruházást

Nemzetgazdasági szempontból már nem minősül kiemelt beruházásnak a Szolnok és Abony közé tervezett elektrolitgyár - közölte a térség tiszás országgyűlési képviselője a Facebook-oldalára pénteken feltöltött videóban.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Rost Andrea elmondta: ez azt jelenti, hogy

jelenleg nincs olyan engedélyezési folyamat, amely alapján elektrolitgyár építése megkezdődhetne Szolnok határában.

Közölte: a gyár ügyében hivatalos tájékoztatást kért az illetékes minisztériumtól és egyeztetett a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatallal is. Ezek alapján arról tájékoztatott, hogy nem érkezett környezetvédelmi engedély iránti kérelem, nincs folyamatban környezetvédelmi hatósági eljárás és építkezés sem indult.

Beszámolt arról, hogy a Szolnok és Abony közé tervezett elektrolitgyár ügyében az elmúlt időszakban személyesen is több egyeztetést folytatott. Mint mondta, egy ilyen súlyú beruházásnál a helyben élők véleményét és jogos aggodalmait komolyan kell venni. A szolnoki polgárok, civil közösségek és a város közgyűlése is világosan jelezte: Szolnok nem támogat akkumulátoripari beruházásokat a város közigazgatási területén - tette hozzá.

A Tisza álláspontja világos: fejlődésre, munkahelyekre és beruházásokra szükség van, de csak oly módon, amely tiszteletben tartja a helyben élők biztonságát, egészséges környezetét és véleményét

- fogalmazott Rost Andrea, azt ígérve, hogy a fejleményeket továbbra is nyomon követi és minden érdemi változásról tájékoztatni fogja a szolnokiakat.

Lex Gao, a kínai beruházó, a KunlunChem Hungary Kft. vezetője májusban arról beszélt, hogy az építési engedélyhez előbb meg kell kapniuk az iparbiztonsági, illetve a környezethasználati engedélyt. Hangsúlyozta, hogy a gyár a jogszabályok teljes körű betartásával és a környezet védelmének maximális figyelembevételével valósulna meg, hozzátéve, hogy a legmodernebb technológiát alkalmaznák. Az első ütem megvalósulásával száznegyven embert terveztek foglalkoztatni. Mint mondta, sajnálattal vették tudomásul, hogy nem támogatja az akkumulátoripai beruházásokat Szolnok közgyűlése. Ha sem jogi, sem politikai, sem társadalmi támogatást nem kap a projekt, akkor "sajnálattal fogunk elmenni" - fűzte hozzá.

Györfi Mihály, Szolnok polgármestere (Tegyünk Szolnokért Egyesület-Jobbik-Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-Zöldek-Agóra Egyesület szövetség) Facebook-oldalán májusban azt közölte: azzal a kéréssel fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz, hogy kezdeményezze a város külterületére tervezett ipari park kiemelt beruházási besorolásának visszavonását, illetve támogassa az oda tervezett elektrolitgyár létesítésének tilalmát. A polgármester jelezte, hogy a gyár megépítését már a szolnoki fideszes közgyűlési többség sem támogatja.

A Stop Elektrolitgyár - Szolnok élni akar nevű civil csoport Facebook-oldalán pénteken köszönetet mondott Rost Andrea országgyűlési képviselőnek. "Várjuk a hivatalos értesítés megjelenését a Magyar Közlönyben is!"- írták. A KunlunChem kínai elektrolitgyártó cég Szolnokra tervezett beruházását 2025 márciusában jelentette be Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter. A cég a világ öt legnagyobb elektrolitgyártója közé tartozik, magyarországi üzeme a BMW és a Mercedes elektromos autóinak beszállítója lenne.

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