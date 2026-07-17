FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
Megszólalt a minisztrérium Merkely Béla összeférhetetlenségi ügyében
Üzlet

Megszólalt a minisztrérium Merkely Béla összeférhetetlenségi ügyében

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Szakmailag indokolatlannak és kifejezetten aggályosnak minősítette egy minisztériumi felülvizsgálat a KinaviX Kft. projektjét, amely Hankó Balázs miniszter egyedi döntésével jutott jelentős állami támogatáshoz. Mivel a megítélt összeget a vállalat már felvette, a szaktárca jelenleg a jogi lépések lehetőségét mérlegeli a Semmelweis Egyetem rektorát, Merkely Bélát is érintő, összeférhetetlenségi gyanút felvető ügyben - jelentette a Telex.

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter még júniusban jelentette be a Hankó Balázs által jóváhagyott egyedi miniszteri támogatások felülvizsgálatát. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakértők közreműködésével elvégzett vizsgálat megállapította, hogy

a KinaviX Kft. projektjének finanszírozása szakmailag megalapozatlan volt

- írja a Telex. A cikk szróerint mivel a vizsgálat lezárása előtt a legutóbb odaítélt 150 millió forintos összeget már átutalták a cégnek, a támogatást utólag nem lehetett visszavonni. A minisztérium jogi munkacsoportja ezért most azt elemzi, milyen jogi lépéseket tehetnek a vitatott kifizetés kapcsán.

A lap megjegyzi, a Digitális avatárok – A sportorvoslás új eszközei elnevezésű projekt szokatlan módon másfél éven belül háromszor is egyedi miniszteri támogatást kapott a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból, összesen csaknem 600 millió forint értékben. A rendelkezésre álló adatok szerint a fejlesztés hagyományos pályázati úton nem nyert forrást. A támogatásokat egymást követő szakaszokban hagyták jóvá: a program kezdetben a Semmelweis Egyetem neve alatt futott, ezt követően az intézmény és a magáncég konzorciuma részesült a forrásokból, legutóbb pedig, a piacra lépés előkészítésére, már kizárólag a vállalkozás volt a kedvezményezett.

Még több Üzlet

Reagált a Papp László Sportaréna üzemeltetője: „a mi ajánlatunk volt a legjobb”

Távozik Győrfi Pál az Országos Mentőszolgálattól, 43 évet töltött az OMSZ-nél

Mérsékelt esés az európai tőzsdéken, nyomás alatt a tech részvények

A Telex azt írta, az ügyben komoly összeférhetetlenségi kérdések is felvetődnek. A cég egyik alapító tulajdonosa ugyanis Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora volt, míg fia, Merkely Gergő az alapítástól kezdve tulajdonrésszel bír a vállalkozásban. A rektor helyét később az egyetemi tulajdonban lévő Semmelweis TTC Zrt. vette át a tagok között, amelynek igazgatótanácsi elnöki tisztségét szintén Merkely Béla tölti be. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a rektor az egyetemet fenntartó alapítvány, a NEOA kuratóriumi tagjaként szigorú összeférhetetlenségi szabályok és bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozik. Fiának tulajdonrésze messze meghaladta azt a határértéket, amelyet be kellett volna jelentenie, ráadásul a konzorciumi támogatás elnyerésének időpontjában még maga a rektor is közvetlen tulajdonosa volt a társaságnak.

A projekt célja a sportolók állapotának nyomon követése virtuális leképezések, úgynevezett digitális avatárok segítségével. A rendszer a sportolók biomechanikai és élettani adataiból, valamint videófelvételekből épít fel egy folyamatosan frissülő modellt, amely támogatja az edzőket és az orvosokat a sérülések megelőzésében, illetve a teljesítmény optimalizálásában. Bár a Semmelweis Egyetem korábbi állásfoglalása alapján a kezdeményezés hazánkban egyedülálló, és a kidolgozott módszertan komoly nemzetközi érdeklődésre tarthat számot, maga az elképzelés globálisan már nem számít újdonságnak. Hasonló adatvezérelt technológiákat és sportolói "digitális ikreket" már az amerikai profi amerikaifutball-ligában, az NFL-ben, valamint több európai elit klubnál, például az FC Barcelonánál is sikerrel alkalmaznak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kiadták a narancs riasztást: felhőszakadás és jégeső közeledik, mutatjuk, hol kell készülni a legdurvább viharra
Az egész feltörekvő piac fekete báránya lett a forint - Megint sorra kapja az ütéseket
Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility