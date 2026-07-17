Megszólalt a minisztrérium Merkely Béla összeférhetetlenségi ügyében

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter még júniusban jelentette be a Hankó Balázs által jóváhagyott egyedi miniszteri támogatások felülvizsgálatát. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakértők közreműködésével elvégzett vizsgálat megállapította, hogy

a KinaviX Kft. projektjének finanszírozása szakmailag megalapozatlan volt



- írja a Telex. A cikk szróerint mivel a vizsgálat lezárása előtt a legutóbb odaítélt 150 millió forintos összeget már átutalták a cégnek, a támogatást utólag nem lehetett visszavonni. A minisztérium jogi munkacsoportja ezért most azt elemzi, milyen jogi lépéseket tehetnek a vitatott kifizetés kapcsán.

A lap megjegyzi, a Digitális avatárok – A sportorvoslás új eszközei elnevezésű projekt szokatlan módon másfél éven belül háromszor is egyedi miniszteri támogatást kapott a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból, összesen csaknem 600 millió forint értékben. A rendelkezésre álló adatok szerint a fejlesztés hagyományos pályázati úton nem nyert forrást. A támogatásokat egymást követő szakaszokban hagyták jóvá: a program kezdetben a Semmelweis Egyetem neve alatt futott, ezt követően az intézmény és a magáncég konzorciuma részesült a forrásokból, legutóbb pedig, a piacra lépés előkészítésére, már kizárólag a vállalkozás volt a kedvezményezett.

A Telex azt írta, az ügyben komoly összeférhetetlenségi kérdések is felvetődnek. A cég egyik alapító tulajdonosa ugyanis Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora volt, míg fia, Merkely Gergő az alapítástól kezdve tulajdonrésszel bír a vállalkozásban. A rektor helyét később az egyetemi tulajdonban lévő Semmelweis TTC Zrt. vette át a tagok között, amelynek igazgatótanácsi elnöki tisztségét szintén Merkely Béla tölti be. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a rektor az egyetemet fenntartó alapítvány, a NEOA kuratóriumi tagjaként szigorú összeférhetetlenségi szabályok és bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozik. Fiának tulajdonrésze messze meghaladta azt a határértéket, amelyet be kellett volna jelentenie, ráadásul a konzorciumi támogatás elnyerésének időpontjában még maga a rektor is közvetlen tulajdonosa volt a társaságnak.

A projekt célja a sportolók állapotának nyomon követése virtuális leképezések, úgynevezett digitális avatárok segítségével. A rendszer a sportolók biomechanikai és élettani adataiból, valamint videófelvételekből épít fel egy folyamatosan frissülő modellt, amely támogatja az edzőket és az orvosokat a sérülések megelőzésében, illetve a teljesítmény optimalizálásában. Bár a Semmelweis Egyetem korábbi állásfoglalása alapján a kezdeményezés hazánkban egyedülálló, és a kidolgozott módszertan komoly nemzetközi érdeklődésre tarthat számot, maga az elképzelés globálisan már nem számít újdonságnak. Hasonló adatvezérelt technológiákat és sportolói "digitális ikreket" már az amerikai profi amerikaifutball-ligában, az NFL-ben, valamint több európai elit klubnál, például az FC Barcelonánál is sikerrel alkalmaznak.

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