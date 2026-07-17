Megszólalt Vitézy Dávid a gyanús autópályakoncesszióról: azonnali vizsgálatot rendelt el

Újabb, felelőtlen és szabálytalan döntésre derült fény Lázár János miniszterségének időszakából a Mészáros-Szíjj autópálya-koncesszor javára, a minisztériumi átvilágítás során nemcsak az derült ki, hogy egy közel 250 milliárd forintos autópálya-koncessziós díjtételt kihagytak az idei költségvetésből, hanem az is, hogy egy másik ügyben is súlyos, az adófizetők számára rendkívül hátrányos döntés született - írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken Facebook oldalán.

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Kifejtette, 2026 őszén lejár az M6-os autópálya Budapest-Dunaújváros közötti szakaszának, és az ahhoz kapcsolódó M8-as gyorsforgalmi út korábbi koncessziós szerződése. El kellett dönteni, hogy a továbbiakban ki üzemeltesse ezt az 59 kilométeres útszakaszt.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 07. 17. Háromszoros áron szerződhetett autópályaüzemeltetésre Lázár János a választás előtt

A miniszter ismertette: három lehetősége volt a jogelőd Építési és Közlekedési Minisztériumnak és annak vezetőjének. Egy, hogy a jelenlegi üzemeltető, az M6 Duna Koncessziós Zrt. folytathatja a munkát évi bruttó 3,8 milliárd forintért. A második, hogy az állami Magyar Közút Nonprofit Zrt. veszi át az üzemeltetést új, saját eszközöket beszerezve évi bruttó 4,5 milliárd forintért, vagy a Mészáros Lőrinc és Szíjj László tulajdonában lévő autópálya-koncessziós cég, az MKIF Zrt. kapja meg a feladatot évi bruttó 12,5 milliárd forintért.

Nos, mindenki sejtheti, hogy döntött Lázár János 2025 májusában, alig egy évvel a választások előtt. A háromszor drágább ajánlatot adó Mészáros-Szíjj autópálya-koncesszort, az MKIF-et választotta. Mindezt úgy, hogy érdemben nem is vizsgálták meg az olcsóbb alternatívákat

- fogalmazott a miniszter. Hozzátette, mivel a Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz kötődő MKIF koncessziós szerződése 2057-ig tart, ez a döntés közel 200 milliárd forintos többletterhet jelentene a magyar államnak, vagyis végső soron a magyar adófizetőknek.

Úgy fogalmazott: "elfogadhatatlan, hogy közpénzből ilyen döntések szülessenek". Ezért

azonnal és teljes körű szerződéses és büntetőjogi felülvizsgálatot rendelt el az elmúlt hetekben, beleértve az érintett szerződéseket és az opció lehívásának körülményeit is.

Meg fogják védeni az adófizetők pénzét, és feltárják, hogyan születhettek ilyen, az állam számára hátrányos döntések és miként tudják ezeket utólag korrigálni - hangsúlyozta Vitézy Dávid.

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