FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
Megszületett a döntés: újabb legendás magyar gyár zár be
Üzlet

Megszületett a döntés: újabb legendás magyar gyár zár be

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A szezonális édességek iránti kereslet visszaesése miatt az év végén befejezi a termékek előállítását a Nestlé diósgyőri üzemében - erősítette meg a Nestlé Hungária pénteken az MTI információit.

Közölték, hogy a dolgozói érdekképviseleteket július elején tájékoztatták a döntésről. A diósgyőri gyár kizárólag üreges csokoládéfigurákat készít, amelyek a világ számos országába jutnak el. Hozzátették: a termékcsoport iránti kereslet az utóbbi időszakban visszaesett, emiatt a diósgyőri üzem kibocsátása jelentősen csökkent.

A gyáregység a Nestlé Hungária Kft. árbevételének kevesebb mint 3 százalékát, hazai gyártási volumenének pedig 0,4 százalékát adja. A termelés leállításának előkészítésével párhuzamosan

a Nestlé tárgyalásokat kezdeményezett a gyár értékesítéséről és jövőbeni működtetéséről.

A vállalat célja, hogy a lehető legtöbb munkavállaló számára munkalehetőséget biztosítson, ezért az üzemet olyan befektetőnek adja át, aki folytatni kívánja az édességgyártást. Az előrehaladott tárgyalások eredményéről a Nestlé későbbi időpontban ad tájékoztatást - írták.

Még több Üzlet

Felülvizsgálja a kormány a Papp László Budapest Sportaréna tízéves bérleti szerződését

Mérsékelt esés az európai tőzsdéken, nyomás alatt a tech részvények

Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára

Jelezték, a Nestlé üreges csokoládéfigurái továbbra is elérhetők maradnak a fogyasztók számára, de azokat a jövőben a Nestlétől független gyártó állítja elő, a vállalat szigorú minőségi előírásainak megfelelően. Hozzátették, hogy a Nestlé szerencsi és büki gyára továbbra is dinamikusan fejlődik.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiadták a narancs riasztást: felhőszakadás és jégeső közeledik, mutatjuk, hol kell készülni a legdurvább viharra
Bedurvult Amerika: teljesen elvágják Bandar-Abbászt
Lefordulás az amerikai piacokon is, nagyot estek a chipgyártók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility