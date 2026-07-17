Megszületett a döntés: újabb legendás magyar gyár zár be

Közölték, hogy a dolgozói érdekképviseleteket július elején tájékoztatták a döntésről. A diósgyőri gyár kizárólag üreges csokoládéfigurákat készít, amelyek a világ számos országába jutnak el. Hozzátették: a termékcsoport iránti kereslet az utóbbi időszakban visszaesett, emiatt a diósgyőri üzem kibocsátása jelentősen csökkent.
A gyáregység a Nestlé Hungária Kft. árbevételének kevesebb mint 3 százalékát, hazai gyártási volumenének pedig 0,4 százalékát adja. A termelés leállításának előkészítésével párhuzamosan
a Nestlé tárgyalásokat kezdeményezett a gyár értékesítéséről és jövőbeni működtetéséről.
A vállalat célja, hogy a lehető legtöbb munkavállaló számára munkalehetőséget biztosítson, ezért az üzemet olyan befektetőnek adja át, aki folytatni kívánja az édességgyártást. Az előrehaladott tárgyalások eredményéről a Nestlé későbbi időpontban ad tájékoztatást - írták.
Jelezték, a Nestlé üreges csokoládéfigurái továbbra is elérhetők maradnak a fogyasztók számára, de azokat a jövőben a Nestlétől független gyártó állítja elő, a vállalat szigorú minőségi előírásainak megfelelően. Hozzátették, hogy a Nestlé szerencsi és büki gyára továbbra is dinamikusan fejlődik.
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