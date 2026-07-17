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Mérsékelt esés az európai tőzsdéken, nyomás alatt a tech részvények
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Mérsékelt esés az európai tőzsdéken, nyomás alatt a tech részvények

Portfolio
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Rossz hangulatban indult a pénteki kereskedés a nemzetközi részvénypiacokon, a befektetők a technológiai részvények globális eladási hullámára, az amerikai–iráni konfliktus újabb eszkalációjára és a Fed kamatpolitikájával kapcsolatos aggodalmakra is reagáltak. Az ázsiai tőzsdéken széles körű esés bontakozott ki, különösen a chipgyártók és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok részvényei kerültek nyomás alá. Eséssel indult a nap az európai tőzsdéken.
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Folytatódhat a tech esés

Az európai piacokon még nem látszik, de a határidős, amerikai határidős részvényindexek állása alapján újabb nagy esés jöhet az amerikai piacon. Elsősorban a technológiai szektorban, a Nasdaq index 2 százalék mínuszban nyithat. A befektetők a mesterséges intelligencia kapcsolt sztorikat adják elsősorban.

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Itt az elemzőházak új tőzsdei kedvence!

Egyre optimistábbak az európai részvénypiacok kilátásaival kapcsolatban a nagy nemzetközi befektetési bankok, írja a Bloomberg. Az elmúlt hetekben több vezető elemzőház is megemelte év végi célárát a Stoxx 600 indexre, miután javulnak a vállalati profitkilátások, stabil maradt a gazdasági környezet, és a közel-keleti geopolitikai feszültségek sem törték meg a részvénypiaci emelkedést. Bár a piac már történelmi csúcsok közelében jár, a legtöbb stratéga szerint továbbra is nagyobb az emelkedés esélye, mint egy komolyabb korrekcióé.

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Itt az elemzőházak új tőzsdei kedvence!
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Kis mínusz

Továbbra is mérsékelt az esés az európai tőzsdéken. A német és a francia vezető részvényindex 0,4 százalék mínuszban van. A magyar tőzsde 0,5 százalékos eséssel az alulteljesítők közé tartozik. Jelenleg mind a négy blue chipünk árfolyama esik.

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Esés Európában

Eséssel indult a kereskedés az európai tőzsdéken. Ebbe az összképbe belesimul a magyar tőzsde mozgása is. A Bux index 0,3 százalékot esett a nyitást követően. Az élen az esésben az OTP papírjai állnak 0,7 százalék mínusszal. A Richter és a Mol a nyitás után nagyjából stagnált, a Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékot emelkedett.

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Óriási csalódás a SpaceX-nél, az utolsó pillanatban állt le a Starship

Csalódást okozott a SpaceX második Starship V3 tesztje, miután a vállalat az utolsó pillanatban automatikusan megszakította az indítást. Bár a rendszer biztonsági funkciója megfelelően működött, a sikertelen rajt tovább növelte a befektetők bizonytalanságát. A SpaceX részvényei már a kereskedési időben az IPO árfolyama alá estek, majd a hírre a zárás utáni kereskedésben tovább estek.

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Óriási csalódás a SpaceX-nél, az utolsó pillanatban állt le a Starship
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Nagy csalódást okozott a Volvo, Kínában villámgyorsan romlik a helyzet

A vártnál jóval gyengébb második negyedéves eredményekről számolt be a Volvo, a kínai tulajdonban lévő autógyártót többek között a kínai autópiac gyengülése, az elektromos autók iránti lanyhuló kereslet és az új modellek gyártásának felfuttatásával járó költségnövekedés is sújtja. A svéd autógyártó arra számít, hogy az év második felében javulhat a teljesítménye, elsősorban az európai és az amerikai piac élénkülésének köszönhetően.

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Nagy csalódást okozott a Volvo, Kínában villámgyorsan romlik a helyzet
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Elfáradt a mesterséges intelligencia rali? Figyelmeztető jel érkezett Ázsiából!

A vártnál jobb negyedéves eredményeket tett közzé a világ legnagyobb bérchipgyártója, a TSMC, a befektetők inkább az árnyoldalakat kezdték árazni, írja a Bloomberg. A társaság részvényei nagyot estek a gyorsjelentés után, ami magával rántotta az egész ázsiai chipgyártó szektort is. Egyre többen tartanak attól, hogy a mesterséges intelligencia körüli eufória után túl magasra emelkedtek az értékeltségek.

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Elfáradt a mesterséges intelligencia rali? Figyelmeztető jel érkezett Ázsiából!
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Esés jöhet Európában és Amerikában Mik az aktuális események a tőzsdéken?Mi várható makro fronton?Mi történt eddig a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,5 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,6 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 5,24 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 2,1 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,81 százalékos mínuszban áll.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,57 százalékot eshet, a CAC 0,94 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,54 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,75 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,83 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 1,44 százalékot eshet.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 3,9 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 22,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 39,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 552,97 -0,2% 0,1% 1,1% 9,3% 18,8% 51,5%
S&P 500 7 533,77 -0,5% -0,1% 0,3% 10,1% 20,3% 74,1%
Nasdaq 29 025,77 -1,6% -2,4% -3,1% 15,0% 26,7% 97,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 66 835,54 -2,8% -1,3% -3,7% 32,8% 68,5% 138,7%
Hang Seng 25 008,6 1,3% 4,1% 2,1% -2,4% 2,0% -10,7%
CSI 300 4 698,43 -1,8% -3,6% -3,8% 1,5% 17,2% -7,8%
Európai részvényindexek              
DAX 24 915,49 -0,3% -0,8% 0,0% 1,7% 3,8% 60,3%
CAC 8 377,86 -0,1% 0,6% -0,8% 2,8% 8,5% 29,7%
FTSE 10 572,24 0,5% 1,0% 0,7% 6,5% 18,4% 50,9%
FTSE MIB 52 373,96 -0,1% 0,0% -0,1% 16,5% 31,7% 111,2%
IBEX 19 304,1 0,1% -0,1% 0,7% 11,5% 39,0% 126,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 142 071,91 0,9% -0,4% 2,4% 28,0% 42,3% 196,0%
ATX 6 459,67 -0,2% 0,0% 0,2% 21,3% 45,5% 90,3%
PX 2 581,54 -0,5% -1,0% -0,1% -3,9% 19,0% 115,6%
Magyar blue chipek              
OTP 45 190 1,9% -2,6% 1,8% 28,7% 60,1% 181,6%
Mol 4 162 -1,4% 4,1% 7,0% 41,6% 38,9% 73,9%
Richter 12 070 0,5% 0,6% 1,3% 22,4% 19,7% 47,9%
Magyar Telekom 2 630 1,2% -1,5% -2,7% 46,8% 48,3% 517,4%
Nyersanyagok              
WTI 80,03 -0,9% 9,4% 0,3% 39,8% 19,2% 11,5%
Brent 85,08 0,0% 11,5% 7,7% 39,8% 24,8% 15,5%
Arany 3 992,85 -1,3% -3,2% -7,7% -7,7% 19,2% 120,3%
Devizák              
EURHUF 362,7750 1,2% 1,6% 3,9% -5,5% -9,2% 1,0%
USDHUF 317,0279 1,2% 1,5% 5,3% -3,0% -8,0% 4,3%
GBPHUF 426,5300 0,6% 1,8% 5,6% -3,2% -7,4% 1,7%
EURUSD 1,1443 0,1% 0,1% -1,4% -2,6% -1,3% -3,1%
USDJPY 162,1400 0,0% -0,1% 1,1% 3,4% 9,2% 47,3%
GBPUSD 1,3489 0,1% 0,7% 0,5% 0,3% 0,7% -2,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 63 788,02 -1,4% 1,0% -2,8% -28,1% -46,3% 103,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,56 0,2% 0,3% 2,9% 9,5% 2,5% 251,2%
10 éves német állampapírhozam 3,11 0,7% 1,8% 5,7% 8,6% 17,1% -884,6%
10 éves magyar állampapírhozam 5,46 1,2% 3,3% 5,9% -20,6% -22,4% 87,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Kmatta

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