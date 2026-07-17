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Nagyot csaptak az amerikai tőzsdéken
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Nagyot csaptak az amerikai tőzsdéken

Portfolio
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Rossz hangulatban indult a pénteki kereskedés a nemzetközi részvénypiacokon, a befektetők a technológiai részvények globális eladási hullámára, az amerikai–iráni konfliktus újabb eszkalációjára és a Fed kamatpolitikájával kapcsolatos aggodalmakra is reagáltak. Az ázsiai tőzsdéken széles körű esés bontakozott ki, különösen a chipgyártók és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok részvényei kerültek nyomás alá. Eséssel indult a nap az európai és az amerikai tőzsdéken is.
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Nagy lett a mínusz

A Dow Jones 0,77%-ot, az S&P 500 1,01%-ot veszített értékéből, a legnagyobb vesztes pedig a Nasdaq lett 1,4%-os eséssel.

Az eddigi AI boomot vezető részvények jelentősen estek, ez húzta le az egész piacot. „Olyan, mintha a piac kifáradt volna a chipekből” – mondta Ryan Detrick, a nebraskai Omaha városában található Carson Group vezető piaci stratégája a Reuters szerint. Megemlítette: a chiprészvények az elmúlt négy hétből háromban estek.

A második negyedéves gyorsjelentési szezon még a kezdeti szakaszban van, az S&P 500 indexben szereplő vállalatok közül 49 tett közzé jelentést. Ezek közül 90% a vártnál jobb eredményeket ért el az LSEG szerint.

A Netflix a vártnál gyengébb gyorsjelentés után zuhant, ami kétségeket ébresztett a tartalomnövekedési lendület fenntarthatóságával kapcsolatban. Az Uber Technologies árfolyama csökkent, miután a fuvarmegosztó alkalmazás bejelentette, hogy közel 15 milliárd dolláros üzlet keretében felvásárolja a német Delivery Hero-t.

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Drágul az olaj

A Brent olaj árfolyama ma közel 3%-ot emelkedett.

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Veszélyesebb szakaszba lépett az iráni-amerikai háború, azonnal reagáltak az olajárak

Irán azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy amerikai erők legalább öt iráni hidat vettek célba, amire válaszul Teherán pénteken csapást mért egy kuvaiti erőműre és sótalanító üzemre. Ezzel a konfliktus új, veszélyes szakaszába lépett, hiszen a szemben álló felek már egymás kritikus infrastruktúráját támadják, ami a teljes körű háború kiújulásával fenyeget. Nem véletlen, hogy a befektetők érzékenyen reagáltak a negatív hírekre, a tőzsdék esnek, az olaj árfolyama kilőtt.

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Veszélyesebb szakaszba lépett az iráni-amerikai háború, azonnal reagáltak az olajárak
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Egyre nagyobb a mínusz

Tovább folytatódik a tengerentúli tőzsdék szenvedése. A Dow Jones mutatója már 0,67%-kal van lejjebb, az S&P 500 0,97%-ot esett, a Nasdaq indexe 1,32%-ot csökkent.

dow jones
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Hatalmas megállapodásra készül a Meta, azonnal reagált a tőzsde

Az Anthropic korai fázisú tárgyalásokat folytat arról, hogy számítási kapacitást béreljen a Metától – értesült a CNBC  egy, az ügyet közelről ismerő forrásból. A New York Times információi szerint a potenciális megállapodás értéke akár a 10 milliárd dollárt is elérheti.

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Hatalmas megállapodásra készül a Meta, azonnal reagált a tőzsde
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Nagy mínuszban a SpaceX

A nap nagy vesztese a SpaceX, amelynek az árfolyama már a 125 dolláros szint alatt jár, ami 5% feletti esésnek felel meg.

spacex
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Mínuszban az amerikai tőzsdeindexek

Mindhárom vezető amerikai tőzsdeindex esést mutat. A Dow Jones 0,35%-kal, az S&P 500 0,68%-kal került lejjebb, a Nasdaq pedig már 1% feletti esésnél jár.

nasdaq
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Féláron adják a tőzsde legfontosabb részvényét - Ajándék ez, vagy csapda?

Az elmúlt időszak egyik legjobbban teljesítő részvénye erős turbulenciába került. Ez a cég ráadásul mérete, kapcsolatai és nyeresége miatt már az egyik legmeghatározóbb szerepet tölti be a globális piacokon, a jelenlegi helyzetben pedig már azt sem túlzás állítani, hogy a részvénypiac egyik, ha nem a legfontosabb részvényéről beszélünk.

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Féláron adják a tőzsde legfontosabb részvényét - Ajándék ez, vagy csapda?
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Esett az OTP, vele együtt a magyar tőzsde is

A nemzetközi hangulatnak megfelelő mozgásokat láthattunk pénteken a magyar tőzsdén. A blue chipek közül az OTP teljesített legrosszabbul a hét utolsó kereskedési napján.

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Esett az OTP, vele együtt a magyar tőzsde is
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Esés Amerikában

Eséssel indult a kereskedés az amerikai tőzsdéken. A Dow Jones 1, az S&P 500 1,2, a Nasdaq pedig közel 2 százalék eséssel nyitott. Az élen az esésben a technológiai részvények állnak, a befektetők attól tartanak, hogy az AI beruházások nem térülnek meg.

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Esik az OTP

Hullámzó a kereskedés az európai tőzsdéken. A német és a francia tőzsdén már csak 0,5 százalék a mínusz. A magyar részvénypiac viszont lefelé lóg ki a sorból, 1,3 százalékkal került lejjebb a BUX-index. Elsősorban a 2,4 százalékot eső OTP húzza lefelé a magyar piacot.

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Ütik a félvezetőgyártókat

A mai piaci hangulatot jól mutatja, hogy a német tőzsdén az egyik leggyengébb az Infineon, a francián pedig az STMicroelectronics. Előbbi 5, utóbbi közel 7 százalékot zuhant ma. Mindkét cég félvezető gyártással foglalkozik. Ezeket a sztorikat most nagyon nem kedvelik a befektetők. De persze az is igaz, hogy hatalmasat emelkedtek az elmúlt hónapokban, van honnan esni.

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Egyre lejjebb

Egyre nagyobb az esés az európai tőzsdéken. A német és a francia részvényindex, a DAX és a CAC már egy százalék mínuszban áll. Ebben a környezetben a magyar tőzsde már inkább felülteljesítő, 0,6 százalékos eséssel, de mind a négy blue chipünk esik, az OTP 0,7 százalékot veszített az értékéből. A hangulatromlás mögött elsősorban az áll, hogy a befektetők újra amiatt aggódnak, hogy a mesterséges intelligencia kapcsolt sztorik mögött lévő részvények árazása már túlfeszített, a cégek hatalmas beruházásokat eszközölnek, ezeknek a megtérülése viszont egyelőre még nem látszik.

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Folytatódhat a tech esés

Az európai piacokon még nem látszik, de a határidős, amerikai határidős részvényindexek állása alapján újabb nagy esés jöhet az amerikai piacon. Elsősorban a technológiai szektorban, a Nasdaq index 2 százalék mínuszban nyithat. A befektetők a mesterséges intelligencia kapcsolt sztorikat adják elsősorban.

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Itt az elemzőházak új tőzsdei kedvence!

Egyre optimistábbak az európai részvénypiacok kilátásaival kapcsolatban a nagy nemzetközi befektetési bankok, írja a Bloomberg. Az elmúlt hetekben több vezető elemzőház is megemelte év végi célárát a Stoxx 600 indexre, miután javulnak a vállalati profitkilátások, stabil maradt a gazdasági környezet, és a közel-keleti geopolitikai feszültségek sem törték meg a részvénypiaci emelkedést. Bár a piac már történelmi csúcsok közelében jár, a legtöbb stratéga szerint továbbra is nagyobb az emelkedés esélye, mint egy komolyabb korrekcióé.

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Itt az elemzőházak új tőzsdei kedvence!
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Kis mínusz

Továbbra is mérsékelt az esés az európai tőzsdéken. A német és a francia vezető részvényindex 0,4 százalék mínuszban van. A magyar tőzsde 0,5 százalékos eséssel az alulteljesítők közé tartozik. Jelenleg mind a négy blue chipünk árfolyama esik.

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Esés Európában

Eséssel indult a kereskedés az európai tőzsdéken. Ebbe az összképbe belesimul a magyar tőzsde mozgása is. A Bux index 0,3 százalékot esett a nyitást követően. Az élen az esésben az OTP papírjai állnak 0,7 százalék mínusszal. A Richter és a Mol a nyitás után nagyjából stagnált, a Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékot emelkedett.

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Óriási csalódás a SpaceX-nél, az utolsó pillanatban állt le a Starship

Csalódást okozott a SpaceX második Starship V3 tesztje, miután a vállalat az utolsó pillanatban automatikusan megszakította az indítást. Bár a rendszer biztonsági funkciója megfelelően működött, a sikertelen rajt tovább növelte a befektetők bizonytalanságát. A SpaceX részvényei már a kereskedési időben az IPO árfolyama alá estek, majd a hírre a zárás utáni kereskedésben tovább estek.

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Óriási csalódás a SpaceX-nél, az utolsó pillanatban állt le a Starship
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Nagy csalódást okozott a Volvo, Kínában villámgyorsan romlik a helyzet

A vártnál jóval gyengébb második negyedéves eredményekről számolt be a Volvo, a kínai tulajdonban lévő autógyártót többek között a kínai autópiac gyengülése, az elektromos autók iránti lanyhuló kereslet és az új modellek gyártásának felfuttatásával járó költségnövekedés is sújtja. A svéd autógyártó arra számít, hogy az év második felében javulhat a teljesítménye, elsősorban az európai és az amerikai piac élénkülésének köszönhetően.

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Nagy csalódást okozott a Volvo, Kínában villámgyorsan romlik a helyzet
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Elfáradt a mesterséges intelligencia rali? Figyelmeztető jel érkezett Ázsiából!

A vártnál jobb negyedéves eredményeket tett közzé a világ legnagyobb bérchipgyártója, a TSMC, a befektetők inkább az árnyoldalakat kezdték árazni, írja a Bloomberg. A társaság részvényei nagyot estek a gyorsjelentés után, ami magával rántotta az egész ázsiai chipgyártó szektort is. Egyre többen tartanak attól, hogy a mesterséges intelligencia körüli eufória után túl magasra emelkedtek az értékeltségek.

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Elfáradt a mesterséges intelligencia rali? Figyelmeztető jel érkezett Ázsiából!
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Esés jöhet Európában és Amerikában Mik az aktuális események a tőzsdéken?Mi várható makro fronton?Mi történt eddig a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,5 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,6 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 5,24 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 2,1 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,81 százalékos mínuszban áll.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,57 százalékot eshet, a CAC 0,94 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,54 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,75 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,83 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 1,44 százalékot eshet.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 3,9 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 22,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 39,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 552,97 -0,2% 0,1% 1,1% 9,3% 18,8% 51,5%
S&P 500 7 533,77 -0,5% -0,1% 0,3% 10,1% 20,3% 74,1%
Nasdaq 29 025,77 -1,6% -2,4% -3,1% 15,0% 26,7% 97,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 66 835,54 -2,8% -1,3% -3,7% 32,8% 68,5% 138,7%
Hang Seng 25 008,6 1,3% 4,1% 2,1% -2,4% 2,0% -10,7%
CSI 300 4 698,43 -1,8% -3,6% -3,8% 1,5% 17,2% -7,8%
Európai részvényindexek              
DAX 24 915,49 -0,3% -0,8% 0,0% 1,7% 3,8% 60,3%
CAC 8 377,86 -0,1% 0,6% -0,8% 2,8% 8,5% 29,7%
FTSE 10 572,24 0,5% 1,0% 0,7% 6,5% 18,4% 50,9%
FTSE MIB 52 373,96 -0,1% 0,0% -0,1% 16,5% 31,7% 111,2%
IBEX 19 304,1 0,1% -0,1% 0,7% 11,5% 39,0% 126,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 142 071,91 0,9% -0,4% 2,4% 28,0% 42,3% 196,0%
ATX 6 459,67 -0,2% 0,0% 0,2% 21,3% 45,5% 90,3%
PX 2 581,54 -0,5% -1,0% -0,1% -3,9% 19,0% 115,6%
Magyar blue chipek              
OTP 45 190 1,9% -2,6% 1,8% 28,7% 60,1% 181,6%
Mol 4 162 -1,4% 4,1% 7,0% 41,6% 38,9% 73,9%
Richter 12 070 0,5% 0,6% 1,3% 22,4% 19,7% 47,9%
Magyar Telekom 2 630 1,2% -1,5% -2,7% 46,8% 48,3% 517,4%
Nyersanyagok              
WTI 80,03 -0,9% 9,4% 0,3% 39,8% 19,2% 11,5%
Brent 85,08 0,0% 11,5% 7,7% 39,8% 24,8% 15,5%
Arany 3 992,85 -1,3% -3,2% -7,7% -7,7% 19,2% 120,3%
Devizák              
EURHUF 362,7750 1,2% 1,6% 3,9% -5,5% -9,2% 1,0%
USDHUF 317,0279 1,2% 1,5% 5,3% -3,0% -8,0% 4,3%
GBPHUF 426,5300 0,6% 1,8% 5,6% -3,2% -7,4% 1,7%
EURUSD 1,1443 0,1% 0,1% -1,4% -2,6% -1,3% -3,1%
USDJPY 162,1400 0,0% -0,1% 1,1% 3,4% 9,2% 47,3%
GBPUSD 1,3489 0,1% 0,7% 0,5% 0,3% 0,7% -2,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 63 788,02 -1,4% 1,0% -2,8% -28,1% -46,3% 103,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,56 0,2% 0,3% 2,9% 9,5% 2,5% 251,2%
10 éves német állampapírhozam 3,11 0,7% 1,8% 5,7% 8,6% 17,1% -884,6%
10 éves magyar állampapírhozam 5,46 1,2% 3,3% 5,9% -20,6% -22,4% 87,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Kmatta

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