Nagyot csaptak az amerikai tőzsdéken

A Dow Jones 0,77%-ot, az S&P 500 1,01%-ot veszített értékéből, a legnagyobb vesztes pedig a Nasdaq lett 1,4%-os eséssel.

Az eddigi AI boomot vezető részvények jelentősen estek, ez húzta le az egész piacot. „Olyan, mintha a piac kifáradt volna a chipekből” – mondta Ryan Detrick, a nebraskai Omaha városában található Carson Group vezető piaci stratégája a Reuters szerint. Megemlítette: a chiprészvények az elmúlt négy hétből háromban estek.

A második negyedéves gyorsjelentési szezon még a kezdeti szakaszban van, az S&P 500 indexben szereplő vállalatok közül 49 tett közzé jelentést. Ezek közül 90% a vártnál jobb eredményeket ért el az LSEG szerint.

A Netflix a vártnál gyengébb gyorsjelentés után zuhant, ami kétségeket ébresztett a tartalomnövekedési lendület fenntarthatóságával kapcsolatban. Az Uber Technologies árfolyama csökkent, miután a fuvarmegosztó alkalmazás bejelentette, hogy közel 15 milliárd dolláros üzlet keretében felvásárolja a német Delivery Hero-t.