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Reagált a Papp László Sportaréna üzemeltetője: „a mi ajánlatunk volt a legjobb”
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Reagált a Papp László Sportaréna üzemeltetője: „a mi ajánlatunk volt a legjobb”

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Pénteken jelentette be Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár, hogy a kormány felülvizsgálja a Papp László Budapest Sportaréna tízéves bérleti szerződését a Tiborcz Istvánhoz köthető Rampart-csoporttal. Az Index megkeresésére a cég reagált a bejelentésre, szerintük nem ritka a hosszabb távú elköteleződés a szakmában.

Kálnoki-Kiss Attila péntek reggel azt írta, hogy az előző bérleti szerződés egy évre szólt, majd a választások előtt tíz évre kötöttek új megállapodást. Az Index megkereste a Rampart Gasztronómia Kft-t, a kérdéseikre Kárpáti Péter ügyvezető válaszolt.

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Felülvizsgálja a kormány a Papp László Budapest Sportaréna tízéves bérleti szerződését

A Rampart a Papp László Budapest Sportaréna üzemeltetésére vonatkozó megbízást egy minden tekintetben szabályos, transzparens és nyílt eljárás során nyerte el

 – írta a cég vezetője. Hozzátette, hogy más szereplők is elindultak a pályázaton, de szakmai és pénzügyi szempontból is az övék volt a legjobb ajánlat. A szerződés tízéves időtartama kapcsán rögzítette, hogy ez a feltétel a hivatalos tenderkiírás része volt. Mint írja: a hosszabb távú elköteleződést a kiírásban megkövetelt és a cég által vállalt jelentős beruházások indokolják, amelyek megtérülése kizárólag ezen az időtávon biztosítható.

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