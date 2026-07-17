Távozik Győrfi Pál az Országos Mentőszolgálattól, 43 évet töltött az OMSZ-nél

Júniusban, a szóvivői, kommunikációs vezetői leváltásom után nehéz hetek, álmatlan éjszakák következtek. Menjek el, vagy maradjak? A távozás mellett döntöttem.

- írta Facebook-oldalán Győrfi Pál, aki saját bevallása szerint mintegy 43 évet töltött a mentőszolgálatnál. Azt is hozzátette, hogy

Rövid pihenés után jönnek az új kihívások.

Győrfi Pál helyére Szűcs Brigitta érkezett az Országos Mentőszolgálat szóvivői posztjára.

Szűcs Brigitta mentőtiszt 2018-ban, az első női mentőápolók között csatlakozott az OMSZ kötelékéhez. A Központi Mentőállomáson teljesített szolgálatot, később mentőtiszti diplomát szerzett. A kivonuló munka mellett a Központi Irányító Csoportban segélyhívásokat fogad, a Közép-magyarországi régió oktatásszervezőjeként pedig az új belépők felkészítését és bajtársai továbbképzését is támogatja

– írták az új szóvivőről a kinevezésekor.

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