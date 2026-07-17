FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
Távozik Győrfi Pál az Országos Mentőszolgálattól, 43 évet töltött az OMSZ-nél
Üzlet

Távozik Győrfi Pál az Országos Mentőszolgálattól, 43 évet töltött az OMSZ-nél

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Júniusban leváltották az Országos Mentőszolgálattól (OMSZ) kommunikációs vezetőjét, Győrfi Pált, most pedig a Facebook-oldalán jelentette be, hogy távozik a mentőszolgálattól.

Júniusban, a szóvivői, kommunikációs vezetői leváltásom után nehéz hetek, álmatlan éjszakák következtek. Menjek el, vagy maradjak? A távozás mellett döntöttem.

- írta Facebook-oldalán Győrfi Pál, aki saját bevallása szerint mintegy 43 évet töltött a mentőszolgálatnál. Azt is hozzátette, hogy

Rövid pihenés után jönnek az új kihívások.

Győrfi Pál helyére Szűcs Brigitta érkezett az Országos Mentőszolgálat szóvivői posztjára.

Még több Üzlet

Reagált a Papp László Sportaréna üzemeltetője: „a mi ajánlatunk volt a legjobb”

Mérsékelt esés az európai tőzsdéken, nyomás alatt a tech részvények

Megszólalt a minisztrérium Merkely Béla összeférhetetlenségi ügyében

Szűcs Brigitta mentőtiszt 2018-ban, az első női mentőápolók között csatlakozott az OMSZ kötelékéhez. A Központi Mentőállomáson teljesített szolgálatot, később mentőtiszti diplomát szerzett. A kivonuló munka mellett a Központi Irányító Csoportban segélyhívásokat fogad, a Közép-magyarországi régió oktatásszervezőjeként pedig az új belépők felkészítését és bajtársai továbbképzését is támogatja

– írták az új szóvivőről a kinevezésekor.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hatházi Tamás

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kiadták a narancs riasztást: felhőszakadás és jégeső közeledik, mutatjuk, hol kell készülni a legdurvább viharra
Az egész feltörekvő piac fekete báránya lett a forint - Megint sorra kapja az ütéseket
Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility