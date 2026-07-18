Elborította a mérgező füst az Egyesült Államok egy részét, Trump vámokkal fenyegeti Kanadát

A Kanadában tomboló több száz erdőtűz füstje csütörtökön és pénteken a Közép-Nyugattól egészen az északkeleti partvidékig terjedt el, emiatt a hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy lehetőleg ne hagyják el otthonaikat. Trump teljesen elfogadhatatlannak minősítette a kialakult helyzetet, és bejelentette, hogy telefonon fogja számonkérni Mark Carney kanadai miniszterelnököt a tervezett intézkedésekről.
Az amerikai elnök a közösségi oldalán azzal vádolta a szomszédos országot, hogy elhanyagolja az erdőgazdálkodást, így az Egyesült Államokat szükségtelenül szennyezett, egészségtelen levegő árasztja el. Bejegyzése szerint ez olyan szándékos gondatlanság, amely évről évre megismétlődik, és dollármilliárdos veszteséget okoz az országnak,
a védekezés költségeit pedig a kanadai vámokba kell beépíteni.
Eleanor Olszewski kanadai katasztrófavédelmi miniszter a vádakra reagálva rámutatott, hogy a ottani kormány 2020 óta 12 milliárd kanadai dollárt fordított a fenntartható erdőgazdálkodásra és a tűzmegelőzésre, miközben az ország egyre súlyosabb aszállyal és hőséggel küzd. A tárcavezető emellett emlékeztetett a két állam közötti, hagyományosan szoros tűzoltási együttműködésre is.
Éghajlatkutatók szerint a globális felmelegedés miatt kiszáradt a növényzet, ez vezetett a tűzesetek megszaporodásához a világ egyik legnagyobb erdőállományával rendelkező Kanadában. Az idei tüzek többsége Ontario tartomány ritkán lakott, kizárólag légi úton elérhető északnyugati térségében pusztít, ahol eddig mintegy 2630 négyzetkilométernyi terület vált a lángok martalékává, és több ezer embernek kellett elhagynia az otthonát. A katasztrófában az északnyugat-ontariói Namaygoosisagagun őslakos közösség települése teljesen megsemmisült, a lakókat csónakokkal menekítették a már teljes kapacitással üzemelő Thunder Baybe.
Doug Ford, Ontario tartományi miniszterelnöke pénteken bejelentette, hogy a helyi adminisztráció tizenegy új repülőgépet szerez be a gyorsan terjedő lángok megfékezésére, egyúttal visszautasította az amerikai politikusok bírálatait. Az Egyesült Államok szintén az átlagosnál súlyosabb erdőtűzszezonnal küzd, hiszen 2026-ban eddig mintegy 1,5 millió hektárnyi terület égett le a tízéves átlagot jelentő 1,1 millió hektárhoz képest.
Forrás: Reuters
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