Hegedűs Zsolt: sürgősen átalakítja a kormány a gyógyszerbefogadási rendszert

Az egészségügyi miniszter szerint a kialakult helyzetért az egészségpolitikai döntéshozók és egyes gyógyszergyártók egyaránt felelősek. Az elmúlt években az új terápiák befogadásáról gyakran jelentős késéssel születtek döntések, a rendszerszintű támogatás helyét pedig fokozatosan az egyedi méltányossági eljárások vették át.
Ez a gyakorlat nem biztosít megfelelő árellenőrzést, amit tovább ront, hogy számos gyártó üzleti megfontolásból hosszú ideig nem is kérelmezi a társadalombiztosítási befogadást,
miközben az egyedi kérelmeken keresztül milliárdos forgalmat bonyolít le. Emellett a biohasonló gyógyszerek szélesebb körű alkalmazását sem ösztönözték kellőképpen, ráadásul a nemzetközi példák arra is rávilágítanak, hogy a közép-kelet-európai régió országai bizonyos innovatív terápiákért gyakran magasabb összeget fizetnek, mint a gazdagabb nyugat-európai államok.
A Fidesz–KDNP-kormányzás alatt a hazai egészségügyi közkiadások elmaradtak mind az uniós, mind a visegrádi átlagtól, miközben a teljes költségvetésen belül a gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre fordított arány kiemelkedően magas. Az ágazati források növelése mellett elengedhetetlen, hogy a rendelkezésre álló pénzt a legnagyobb többlet-egészségnyereséget hozó kezelésekre fordítsák. Ennek eddig gátat szabott, hogy az innovatív gyártók csak korlátozottan tették megismerhetővé a támogatási kérelmeik mögött álló klinikai és egészséggazdaságtani bizonyítékokat. Egy 2025 júniusában megjelent szakmai irányelv azonban már előírja ezen adatok meghatározott körének nyilvánossá tételét, ami egyértelművé teheti az új gyógyszerek valós értékét - írja a miniszter.
A tervek szerint a kormány és az Egészségügyi Minisztérium növelni fogja az egészségügyre fordított közkiadásokat, és egy olyan betegközpontú finanszírozási rendszert alakít ki, amely az egyedi eljárások helyett a kiszámíthatóságra épít.
A jövőben a készítmények árát a bizonyított hatásosságukhoz viszonyítják.
Amennyiben egy kezelés eredményessége bizonytalan vagy az ára aránytalan, a magyar betegek érdekében együttműködésre hajlandó gyártókkal eredményalapú kockázatmegosztási megállapodásokat kötnek.
A rendszer átláthatóságának növelése érdekében a támogatási kérelmek tudományos bizonyítékai részben nyilvánosak lesznek. Ugyancsak közzéteszik, hogy az egyes gyógyszercégek az európai engedély megszerzése után mennyi idővel kérik a hazai közfinanszírozást. A cél egy olyan megbízható mechanizmus működtetése, amely garantálja, hogy a közös forrásokat valós, bizonyítottan hatásos és megfizethető terápiákra költsék, amelyek így
a lehető leghamarabb eljuthatnak a rászoruló betegekhez.
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