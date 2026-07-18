Megjelent a törvény a Mol különadójáról

Kihirdették a Magyar Közlönyben az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény módosítását. Az új törvény a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Az Országgyűlés kedden 136 igen szavazattal, 53 tartózkodás mellett elfogadta a kőolajtermékek különadójának sávossá tételéről és hatályának meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatot.

A módosítás értelmében a 2 és 5 dollár közötti árkülönbözetre 50 százalékos adókulcs vonatkozik, míg az 5 dollár feletti sávban marad a 95 százalékos közteher.

A változtatást az orosz és nyugati kőolajtermékek árkülönbözetének idei rendkívül hektikus mozgása indokolta, amelyet a geopolitikai feszültségek és a közel-keleti konfliktusok okoztak.

Részletesen itt írtunk a törvénymódosításról és annak hatásairól:

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