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Rég látott adatok érkeztek Magyarország erdeiről
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Rég látott adatok érkeztek Magyarország erdeiről

MTI
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Csaknem 4 millió köbméterrel nőtt Magyarország élőfakészlete 2025-ben: 419 055 552 köbméterről 423 012 239 köbméterre változott az Élő Környezetért Felelős Minisztérium Erdőrendezési Főosztályának tájékoztatása szerint - olvasható a fataj.hu oldalon közzétett összesítőben.

A tavalyi adatok alapján az erdőkészletek összterülete 1 960 936 hektárról 1 962 043 hektárra, ezen belül az őshonos fafajok területe 1 115 020 hektárról 1 117 574 hektárra nőtt. A kitermelt fatérfogat 2024-ben elérte a 6 946 532 köbmétert, 2025-ben a 7 546 205 köbmétert - írták.

Rendeltetésük szerint a belföldi erdőkből 1 151 964 hektár gazdasági, 14 464 hektár közjóléti, 795 614 hektár különféle védelmi célokat szolgált. A védett erdőrészletek területe 428 563 hektár, a Natura 2000 erdőrészletek területe 773 672 hektár.

Fafajok szerinti megoszlásban

  • az akác vezet 463 235 hektárral, majd
  • a tölgy a második legelterjedtebb fafaj 395 560 hektárral, utána
  • a cser 219 988 hektárral.

A fakitermelésben az akác, a fenyő és a nemes nyár állt az élen tavaly.

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A teljes magyarországi erdőterületből

  • a 19 erdőgazdasági zrt. 970 356 hektárt birtokol,
  • 32 813 magánszemélynek összesen 422 421 hektárja van,
  • az erdőbirtokossági társulásoknak 98 787 hektárja,
  • a 3 HM vagyonkezelőnek 96 332 hektárja,
  • egyéb gazdasági társulásoknak 83 487 hektárja.

A nemzeti parkok igazgatóságaihoz 52 593 hektár tartozik, a fennmaradó erdőterület pedig más szervezetekhez, egyesületekhez, alapítványokhoz, szövetkezetekhez, vízügyi szervekhez tartozik, illetve önkormányzati vagy egyházi tulajdon.

A gazdálkodó nélküli erdőterület nagysága 287 302 hektár volt 2025-ben.

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