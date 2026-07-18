Tárgyalást ajánlottak az IKEA dolgozóinak, hatásosnak tűnik a tiltakozó akció

Karsai Zoltán mindezek miatt közleményében
hatásosnak minősítette a munkavállalók tiltakozó akcióját.
A szakszervezeti vezető arra is kitért, a sajtóban korábban megjelent, hogy a KASZ-IKEA sztrájkbizottsága az IKEA képviselőinek levelet küldött, amelyben július 26. éjfélig türelmi határidőt adott a korábbi 0 forint emelést tartalmazó munkáltatói ajánlat átgondolására. A türelmi idő leteltéig újabb sztrájkot nem hirdetnek.
Karsai Zoltán a közleményben kiemelte, a sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor látják értelmét a július 29-i tárgyalásnak, ha a türelmi idő végéig az IKEA számukra megfelelő írásbeli ajánlattal áll elő, amiről lehet egyeztetni.
Arról nem szeretnénk többet tárgyalni, hogy szeptemberben kezdjünk el egyeztetni október végéig arról, hogy mi történjen januárban.
Ha ragaszkodnak az álláspontjukhoz, hogy ebben a pénzügyi évben már nem szeretnének semmilyen anyagi segítséget adni a dolgozóknak, akkor nem látjuk értelmét a július 29-i egyeztetésnek" - idézte a KASZ elnöke a sztrájkbizottság válaszlevelét, amit az IKEA képviselőinek küldtek.
Karsai Zoltán az MTI-nek elmondta,
a dolgozók is várják az IKEA lépését.
Az IKEA dolgozói múlt hét csütörtök óta több alkalommal tartottak munkabeszüntetést, kezdetben kétórás figyelmeztető sztrájkkal próbálták a munkáltató figyelmét felhívni. Csütörtökön és pénteken közel 300 munkavállaló vett részt a 2-2,5 órás munkabeszüntetésben. Ezen a héten szerda este 20:30-tól csütörtökön 15 óráig folytatták a munkabeszüntetést, amelyben a logisztikai és az áruházi dolgozók is részt vettek. Ezt követően pedig a sztrájkbizottság levelet küldött az IKEA által kijelölt tárgyaló delegációnak. A levél lényege, hogy egy hét türelmi időt kap a szakszervezettől az IKEA, hogy érdemben reagáljon a munkavállalók 6 százalékos alapbéremelési igényére; az érdekképviselet vállalta, hogy ez idő alatt, július 20-26. között nem szerveznek és nem hirdetnek újabb sztrájkot.
A szakszervezet öt pontból álló követeléscsomagot fogalmazott meg, amelyből négyben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra. Ezek közé tartozik az uniós előírásoknak megfelelő bértranszparencia bevezetése, az éves bértárgyalások rendszerének kialakítása, egy minden munkavállaló számára elfogadható javadalmazási rendszer kidolgozása, valamint a kollektív szerződésről szóló tárgyalások megkezdése. Elutasították azonban az ötödik követelést, a menedzsment tagjaira nem vonatkozó, egységes 6 százalékos alapbéremelést.
Az IKEA korábban az MTI megkeresésére azt írta, teljes mértékben tiszteletben tartja a dolgozók jogát arra, hogy kifejezzék a véleményüket, figyelemmel kíséri a visszajelzéseket és komolyan veszi a párbeszédet. Hozzátették: 2026 áprilisában több mint 580 millió forintot fektettek be az éves béremelési folyamat részeként, az elmúlt három évben pedig összesen több mint 1,5 milliárd forintot.
Bár egy azonnali, a tervezetten felüli béremelést vagy az idei pénzügyi évre vonatkozó egyszeri kifizetésre irányuló követelést nem tudnak teljesíteni, megállapodtak egy pozitív, együttműködésen alapuló jövőbeni partnerségben. Ennek keretében
az IKEA vezetése és a szakszervezet szorosan együttműködik majd a bér- és juttatási rendszer felülvizsgálatán
- írta korábban Eva Malá Beluská, az IKEA csehországi, magyarországi és szlovákiai People & Culture vezetője. Múlt szombati válaszukban nyomatékosították: a vállalat jelenlegi bérpolitikai megközelítése az idei pénzügyi év végéig érvényben marad, így nem tárgyalnak további azonnali emelésekről.
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