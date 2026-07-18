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Tárgyalást ajánlottak az IKEA dolgozóinak, hatásosnak tűnik a tiltakozó akció
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Tárgyalást ajánlottak az IKEA dolgozóinak, hatásosnak tűnik a tiltakozó akció

MTI
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Az IKEA július 29-én a tárgyalóasztalnál szeretné folytatni a bérekről történő egyeztetéseket, erről szombat délelőtt érkezett jelzés a sztrájkbizottsághoz - közölte a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke az MTI-vel.

Karsai Zoltán mindezek miatt közleményében

hatásosnak minősítette a munkavállalók tiltakozó akcióját.

A szakszervezeti vezető arra is kitért, a sajtóban korábban megjelent, hogy a KASZ-IKEA sztrájkbizottsága az IKEA képviselőinek levelet küldött, amelyben július 26. éjfélig türelmi határidőt adott a korábbi 0 forint emelést tartalmazó munkáltatói ajánlat átgondolására. A türelmi idő leteltéig újabb sztrájkot nem hirdetnek.

Karsai Zoltán a közleményben kiemelte, a sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor látják értelmét a július 29-i tárgyalásnak, ha a türelmi idő végéig az IKEA számukra megfelelő írásbeli ajánlattal áll elő, amiről lehet egyeztetni.

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Arról nem szeretnénk többet tárgyalni, hogy szeptemberben kezdjünk el egyeztetni október végéig arról, hogy mi történjen januárban.

Ha ragaszkodnak az álláspontjukhoz, hogy ebben a pénzügyi évben már nem szeretnének semmilyen anyagi segítséget adni a dolgozóknak, akkor nem látjuk értelmét a július 29-i egyeztetésnek" - idézte a KASZ elnöke a sztrájkbizottság válaszlevelét, amit az IKEA képviselőinek küldtek.

Karsai Zoltán az MTI-nek elmondta,

a dolgozók is várják az IKEA lépését.

Az IKEA dolgozói múlt hét csütörtök óta több alkalommal tartottak munkabeszüntetést, kezdetben kétórás figyelmeztető sztrájkkal próbálták a munkáltató figyelmét felhívni. Csütörtökön és pénteken közel 300 munkavállaló vett részt a 2-2,5 órás munkabeszüntetésben. Ezen a héten szerda este 20:30-tól csütörtökön 15 óráig folytatták a munkabeszüntetést, amelyben a logisztikai és az áruházi dolgozók is részt vettek. Ezt követően pedig a sztrájkbizottság levelet küldött az IKEA által kijelölt tárgyaló delegációnak. A levél lényege, hogy egy hét türelmi időt kap a szakszervezettől az IKEA, hogy érdemben reagáljon a munkavállalók 6 százalékos alapbéremelési igényére; az érdekképviselet vállalta, hogy ez idő alatt, július 20-26. között nem szerveznek és nem hirdetnek újabb sztrájkot.

A szakszervezet öt pontból álló követeléscsomagot fogalmazott meg, amelyből négyben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra. Ezek közé tartozik az uniós előírásoknak megfelelő bértranszparencia bevezetése, az éves bértárgyalások rendszerének kialakítása, egy minden munkavállaló számára elfogadható javadalmazási rendszer kidolgozása, valamint a kollektív szerződésről szóló tárgyalások megkezdése. Elutasították azonban az ötödik követelést, a menedzsment tagjaira nem vonatkozó, egységes 6 százalékos alapbéremelést.

Az IKEA korábban az MTI megkeresésére azt írta, teljes mértékben tiszteletben tartja a dolgozók jogát arra, hogy kifejezzék a véleményüket, figyelemmel kíséri a visszajelzéseket és komolyan veszi a párbeszédet. Hozzátették: 2026 áprilisában több mint 580 millió forintot fektettek be az éves béremelési folyamat részeként, az elmúlt három évben pedig összesen több mint 1,5 milliárd forintot.

Bár egy azonnali, a tervezetten felüli béremelést vagy az idei pénzügyi évre vonatkozó egyszeri kifizetésre irányuló követelést nem tudnak teljesíteni, megállapodtak egy pozitív, együttműködésen alapuló jövőbeni partnerségben. Ennek keretében

az IKEA vezetése és a szakszervezet szorosan együttműködik majd a bér- és juttatási rendszer felülvizsgálatán

- írta korábban Eva Malá Beluská, az IKEA csehországi, magyarországi és szlovákiai People & Culture vezetője. Múlt szombati válaszukban nyomatékosították: a vállalat jelenlegi bérpolitikai megközelítése az idei pénzügyi év végéig érvényben marad, így nem tárgyalnak további azonnali emelésekről.

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