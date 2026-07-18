Újabb szintre lépett az iráni háború, rakétatámadások értek bahreini, katari, kuvaiti támaszpontokat

Újabb szintre lépett az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus, miután szombaton Teherán ismét rakétatámadásokat indított az öbölbeli amerikai szövetségesek ellen. Erre azt követően került sor, hogy Washington hét egymást követő éjszakán át támadott iráni katonai célpontokat. Emellett mindkét fél célba vette a hajóforgalmat a világ kőolaj-kereskedelmének egyötödét biztosító Hormuzi-szorosban, ami tovább fokozza a feszültséget a globális energiapiacokon.

Az amerikai hadsereg központi parancsnoksága (CENTCOM) közölte, hogy legutóbbi támadássorozatában megfigyelőállomásokat, katonai logisztikai infrastruktúrát, földalatti fegyverraktárakat és tengeri hadműveleti eszközöket vett célba. A műveletekben vadászgépeket, drónokat és hadihajókat is bevetettek, miközben a térségben állomásozó amerikai katonák száma meghaladja az 50 ezret.

A logisztikai infrastruktúra megemlítése több mint egy hét után fordult elő először, ami a támadások célpontjainak bővülésére utal.

Iráni sajtóértesülések szerint a légicsapások áramtermelő létesítményeket és vízsótalanító szivattyúkat is értek a déli Dzsászk városában, aminek következtében több faluban megszűnt az ivóvízellátás. A Hormozgán tartományban végrehajtott támadások három halálos áldozatot követeltek és nyolc sebesülést okoztak, emellett két híd és egy közúti alagút is megrongálódott. Az ezt megelőző napokban az ország déli részén legalább öt hidat, egy vasútállomást és egy repülőteret is találat ért.

A tengeri hadszíntéren az Egyesült Államok tengeri blokádra hivatkozva négy kereskedelmi hajót térített el, egyet működésképtelenné tett, egy másikat pedig átkutatott. Az iráni Forradalmi Gárda ezzel szemben azt állította, hogy négy olyan hajót tartóztatott fel rakéták és drónok bevetésével, amelyek megsértették a szoros hajózási szabályait. Teherán szerint két olajszállító tartályhajó is felrobbant egy elaknásított útvonalon, ezt az információt azonban az amerikai hadsereg cáfolta. Komoly aggodalomra ad okot az is, hogy Jemen partjainál fegyveresek elfoglaltak egy újabb hajót.

Irán bejelentette, hogy támadást indított az amerikai légitámaszpontoknak otthont adó öbölbeli országok, így Bahrein, Katar, Kuvait és Jordánia ellen, valamint csapást mért egy amerikai hajóra az Indiai-óceán északi részén. Kuvaitban egy erőművet és egy vízsótalanító üzemet ért találat, ami tüzet és jelentős anyagi károkat okozott, miközben az ország hadserege iráni drónok lelövéséről számolt be. Szaúd-Arábiában hónapok óta először rendeltek el légiriadót. A Forradalmi Gárda közlése szerint Bahreinben egy amerikai drónraktárt és az ország központi mesterségesintelligencia-központját is megsemmisítették.

Az iráni Forradalmi Gárda kijelentette, hogy amíg az amerikai "agresszió" tart, egyetlen csepp kőolaj, földgáz vagy műtrágya sem hagyhatja el a térséget. A nyersolaj ára pénteken több mint 4 százalékkal emelkedett, ezzel egy hónapja nem látott magasságba ért, ami komoly politikai nyomást gyakorol Donald Trump elnökre a novemberi félidős választások előtt. Közben António Guterres ENSZ-főtitkár mély aggodalmának adott hangot az iráni és a térségbeli polgári infrastruktúrát ért támadások miatt.

Forrás: Reuters

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