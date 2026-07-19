Kiderült, miért kapnak könnyebben fizetésemelést a férfiak

A berlini Rockwool Alapítvány friss tanulmánya szerint a férfiak lényegesen nagyobb eséllyel használják fel a külső állásajánlatokat arra, hogy magasabb fizetést alkudjanak ki a jelenlegi munkahelyükön, ami komoly szerepet játszik a nemek közötti bérszakadék fenntartásában.

A Reuters által ismertetett kutatás becslése szerint a fizetések újratárgyalása

önmagában a nemek közötti bérkülönbség mintegy felét magyarázza.

Az azonos munkahelyen és azonos munkakörben dolgozók körében a férfiak átlagosan 8 százalékkal keresnek többet a nőknél.

A kutatók megállapították, hogy míg a külső állásajánlatok hatására a férfiak fizetése megemelkedik a meglévő munkahelyükön, a hasonló helyzetben lévő nők nem tudnak elérni összemérhető béremelést. Ez annak ellenére van így, hogy a nők ugyanolyan arányban váltanak munkahelyet, mint a férfiak. A nők jellemzően inkább ténylegesen átigazolnak egy másik céghez, míg a férfiak gyakrabban érnek el fizetésemelést anélkül, hogy távoznának a jelenlegi pozíciójukból.

A tanulmány olyan munkavállalók adatain alapul, akik családtagjaiktól, például szüleiktől vagy testvéreiktől értesültek más vállalatoknál kínálkozó álláslehetőségekről.

Az eredmények arra is rámutatnak, hogy a bérek átláthatósága önmagában aligha lesz elegendő a nemek közötti egyenlőtlenségek felszámolásához. Bár a júniusban hatályba lépett uniós bérátláthatósági irányelv várhatóan javítja a vállalaton belüli bérkülönbségekről szóló információk hozzáférhetőségét, a kutatás szerint ez a lépés önmagában nem fogja megszüntetni a bérszakadékot.

Forrás: Reuters

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