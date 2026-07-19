Szijjártó Péter BYD-vezetőként segítséget ajánlott Szeged polgármesterének

Botka László arról számolt be, hogy a sajtóból értesült Szijjártó Péter új megbízatásáról, amelyet követően egy rövid, mindössze egyperces telefonbeszélgetést folytattak. A volt miniszter tisztázta, hogy a vállalatcsoport globális kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felel majd, ami sok utazással jár, így a magyarországi gyártótevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódik.

Ugyanakkor jelezte a polgármesternek, hogy mivel a világcég legfelsőbb vezetésében kapott helyet, a városvezetés bátran fordulhat hozzá kérdésekkel, problémákkal vagy javaslatokkal, ő pedig igyekszik majd segíteni.

A korábbi külügyminiszter kinevezését sokan úgy értékelik, hogy a vállalat ezzel hálálja meg a korábbi kormányzati támogatást. Szijjártó Péter ugyanis 2012-től államtitkárként, majd 2014 és 2026 között külgazdasági és külügyminiszterként kiemelten támogatta a kínai elektromosautó-gyártók magyarországi letelepedését, az általa vezetett tárca pedig korábban jelentős állami támogatást nyújtott a BYD-nek.

Botka László bejegyzésében kitért a beruházás gazdasági jelentőségére is, amelyet Szeged történetének legnagyobb ipari fejlesztéseként jellemzett. Az 1600 milliárd forint összértékű projekt több ezer új munkahelyet teremt, és évente több milliárd forint helyi iparűzési adóbevételt generál majd a városnak.

A polgármester egyúttal igyekezett eloszlatni a lakossági aggodalmakat. Hangsúlyozta, hogy jelenleg kizárólag az építkezés zajlik, termelőtevékenység még nem folyik a területen. Kiemelte, hogy a jövőbeni működésnek a legszigorúbb hazai és európai uniós környezetvédelmi és egyéb szabályozásoknak kell majd megfelelnie, és határozottan leszögezte, hogy a szegedi üzemben sem akkumulátorgyártás, sem pedig vegyipari tevékenység nem fog zajlani.

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