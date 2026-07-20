Az iráni hírek után visszatért a bizonytalanság a tőzsdékre, legnagyobb akvizícióját hajtotta végre az OTP

Egyre nagyobb mínuszban van az olajár, a Brent 2,2 százalékkal került lejjebb, a WTI pedig 2,4 százalékot esett, miután magas rangú iráni források szerint a közvetítők a csapások tíznapos felfüggesztését javasolták, hogy megtalálják az iráni–amerikai ideiglenes megállapodás újjáélesztésének módját.

Az olajár esésével párhuzamosan az arany árfolyama emelkedik, de a tőzsdéken továbbra sem látni érdemi elmozdulásokat.