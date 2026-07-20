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Durvul a helyzet a Hormuzi-szorosban, ugrik az olajár
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Durvul a helyzet a Hormuzi-szorosban, ugrik az olajár

Portfolio
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Emelkedéssel kezdi a hetet az olajár, miután a közel-keleti összecsapások eszkalálódása akadályozza a szállítmányok áthaladását a Hormuzi-szoroson, a brent már ismét 90 dollár felett van.

A brent határidős jegyzése 3,1 százalékkal, 90,87 dollárra emelkedett,

ami június 11. óta a legmagasabb szintet jelenti. A brent a múlt héten 15,9 százalékot drágult.

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Ezzel párhuzamosan az amerikai WTI nyersolaj ára 2,9 százalékkal, 84,8 dollárra kúszott fel ma reggel, szintén június óta nem látott csúcsot érve el.

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A közel-keleti konfliktus a hétvégén tovább fokozódott, ugyanis az Egyesült Államok már a kilencedik egymást követő éjszakán mért csapást Iránra, miközben az amerikai szövetséges Kuvait és Bahrein újabb iráni támadásokról számolt be.

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Az Iszlám Forradalmi Gárda hétfőn azt közölte, hogy két olajszállító tartályhajó felrobbant és mozgásképtelenné vált, miután megpróbáltak áthaladni a Hormuzi-szoros déli, általuk veszélyesnek minősített útvonalán. Állításuk szerint a hajókat az amerikai hadsereg bátorította az útvonal használatára, azonban az esetet a Reuters hírügynökség egyelőre nem tudta megerősíteni. Az elmúlt napokban mindkét fél a hajóforgalmat vette célba, az Egyesült Államok ugyanis tengeri blokád alatt tartja az iráni kikötőket, míg Irán közölte, hogy a szoros hajózási szabályait megsértő járműveket támadja.

A Barclays elemzője szerint a piacok még mindig túlzottan magabiztosak a lehetséges következményekkel kapcsolatban, miközben a készletek – a háború kezdetével ellentétben – az elmúlt öt év legszűkösebb szintjén állnak. Az LSEG adatai szerint vasárnap mindössze négy hajó haladt át a szoroson, szemben az előző napi nyolccal.

Forrás: Reuters

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