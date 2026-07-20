Durvul a helyzet a Hormuzi-szorosban, ugrik az olajár

Emelkedéssel kezdi a hetet az olajár, miután a közel-keleti összecsapások eszkalálódása akadályozza a szállítmányok áthaladását a Hormuzi-szoroson, a brent már ismét 90 dollár felett van.

A brent határidős jegyzése 3,1 százalékkal, 90,87 dollárra emelkedett,

ami június 11. óta a legmagasabb szintet jelenti. A brent a múlt héten 15,9 százalékot drágult.

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Ezzel párhuzamosan az amerikai WTI nyersolaj ára 2,9 százalékkal, 84,8 dollárra kúszott fel ma reggel, szintén június óta nem látott csúcsot érve el.

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A közel-keleti konfliktus a hétvégén tovább fokozódott, ugyanis az Egyesült Államok már a kilencedik egymást követő éjszakán mért csapást Iránra, miközben az amerikai szövetséges Kuvait és Bahrein újabb iráni támadásokról számolt be.

Az Iszlám Forradalmi Gárda hétfőn azt közölte, hogy két olajszállító tartályhajó felrobbant és mozgásképtelenné vált, miután megpróbáltak áthaladni a Hormuzi-szoros déli, általuk veszélyesnek minősített útvonalán. Állításuk szerint a hajókat az amerikai hadsereg bátorította az útvonal használatára, azonban az esetet a Reuters hírügynökség egyelőre nem tudta megerősíteni. Az elmúlt napokban mindkét fél a hajóforgalmat vette célba, az Egyesült Államok ugyanis tengeri blokád alatt tartja az iráni kikötőket, míg Irán közölte, hogy a szoros hajózási szabályait megsértő járműveket támadja.

A Barclays elemzője szerint a piacok még mindig túlzottan magabiztosak a lehetséges következményekkel kapcsolatban, miközben a készletek – a háború kezdetével ellentétben – az elmúlt öt év legszűkösebb szintjén állnak. Az LSEG adatai szerint vasárnap mindössze négy hajó haladt át a szoroson, szemben az előző napi nyolccal.

Forrás: Reuters

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