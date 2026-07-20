Emelkedéssel zárt a magyar tőzsde

Az európai tőzsdéken ma vegyes mozgásokat láttunk, ehhez képest a magyar piac relatíve felülteljesítő volt, mérsékelt pluszban zárt a BUX.

Ma a BUX-index 0,4 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Mol árfolyama 1,4 százalékkal került feljebb, míg az OTP árfolyama 0,6 százalékos pluszban zárt. Eközben a Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékos mínuszban fejezte be a napot, míg a Richter árfolyama 0,4 százalékos mínuszban zárt.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A magyar midcapek ma vegyesen teljesítettek, a 18 részvény felének az árfolyama emelkedett, a másik feléé viszont esett. A legjobban a PannErgy teljesít, amelynek az árfolyama 4,2 százalékot emelkedett, a 4iG papírjai viszont a lista végén álltak 2,7 százalékos eséssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 8,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Oscar Wong

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