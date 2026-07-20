Emelkedik a hazai blue chipek többsége

Keresik az irányt az európai tőzsdék, míg a magyar piacon kitart az enyhén pozitív hangulat, kis pluszban áll a BUX a nap felénél.

A kereskedési nap felénél

a BUX-index 0,4 százalékot emelkedett.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Mol árfolyama 0,9 százalékos pluszban áll, az OTP árfolyama 0,7 százalékkal került feljebb, a Richter árfolyama 0,2 százalékos pluszban van. Míg a Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékos mínuszban áll az utolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a Rába árfolyama 4,3 százalékot esett, a 4iG árfolyama pedig 3,6 százalékkal került lejjebb. A legjobban ma a BIF részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 3,4 százalékkal erősödött.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 1,76 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

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