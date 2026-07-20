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Felülteljesítéssel indul a hét a magyar tőzsdén
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Felülteljesítéssel indul a hét a magyar tőzsdén

Portfolio
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Az európai tőzsdéken mérsékelt esésekkel indul a nap, a magyar piac felülteljesítő, kis emelkedéssel kezdi a hétfői kereskedést a BUX.

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén,

a BUX 0,6 százalékos pluszban áll,

így jelenleg 141 757 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

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Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Opus és a PannErgy teljesít, míg a leggyengébben a 4iG és a Rába indítja a napot.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel:

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma a Mol és az OTP, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo

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