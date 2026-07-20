Fontos bejelentést tett a Boeing vezére: évekre elhalasztják a várva várt új repülőgép piacra dobását

Kelly Ortberg elmondta, hogy

a Boeing jelenleg nem áll készen egy ilyen horderejű fejlesztés finanszírozására,

ráadásul maguk a megrendelők is azt kérik a vállalattól, hogy a meglévő termékek tökéletesítésére összpontosítson. A vezérigazgató úgy fogalmazott, hogy a piac még nincs teljesen felkészülve az új repülőgépre.

A tervek szerint a vállalatnak még néhány évre van szüksége ahhoz, hogy felpörgesse a jelenlegi 737-es modell gyártását, javítsa a készpénzáramlását és csökkentse az adósságállományát. Ortberg szerint

az új gép várhatóan az évtized vége környékén jelenhet meg.

Ez a döntés stratégiai jelentőségű a Boeing számára, hiszen a 737-es gépcsalád biztosítja a bevételek túlnyomó részét. A típus ütemezését és a beépítendő technológiákat a befektetők és a légitársaságok egyaránt feszült figyelemmel kísérik, különösen a Boeing és az Airbus közötti éles verseny tükrében a globális kereskedelmi repülőgép-piacon.

Az Airbus ugyanakkor valamivel feszítettebb ütemtervvel számol, így náluk elképzelhető, hogy már a 2030-as évek elején bemutatják az A320-as új változatát. Jelenleg a 737-es és az A320-as típusok a legelterjedtebbek a világon, és ez a két gépcsalád teszi ki a két óriásvállalat megrendelés-állományának döntő többségét.

A piaci bevezetés időzítése kulcsfontosságú. Ha egy gyártó túl korán lép piacra az új modellel, előfordulhat, hogy egyes technológiák még kiforratlanok maradnak, a vásárlók pedig elpártolhatnak a még jól értékesíthető, meglévő típusoktól. Ha viszont túl sokat késlekedik, jelentős teret veszíthet a riválisával szemben. A jelenlegi helyzet kísértetiesen emlékeztet a korábbi versenyfutásra, amikor az Airbus elsőként szerelt modernebb hajtóműveket a gépeire, így az A320neo hatalmas sikere végül arra kényszerítette a Boeinget, hogy rohamléptekben vezesse be a 737 MAX-ot - írja a Bloomberg.

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