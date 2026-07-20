Gyengén teljesítettek az amerikai tőzsdék, története legnagyobb akvizícióját hajtotta végre az OTP

Mínuszban zártak az amerikai tőzsdék
A Dow Jones 0,59%-os, az S&P500 0,19 százalékos, a Nasdaq Composite 0,05 százalékos mínuszban zárt.
Gyengén teljesítenek az amerikai tőzsdék
A Dow Jones 0,5, az S&P500 0,2 százalékos esésben van. Egyesül a Nasdaq emelkedik, minimálisan, 0,15 százalékkal.
Hatalmas bankot vett az OTP, ez története legnagyobb akvizíciója
Az OTP Bank megállapodást írt alá a Blackstone által kezelt magántőkealapokból álló konzorciummal és a DNB Bankkal a Luminor megvásárlásáról, amely a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja – írta közös közleményében az OTP Bank és a Luminor Bank. Ez az OTP eddigi legnagyobb akvizíciója.
Vegyesen mozognak az amerikai részvényindexek
A Dow Jones 0,2 százalékos esésben van, míg az S&P500 0,4 százalékos, a Nasdaq 1 százalékos emelkedésben.
Ez lett a befektetők kedvenc részvénye - És még mindig nagy pénz lehet benne!
Van egy részvény, amely szépen csendben rendkívül erősen kezdett teljesíteni és napjaink legmeghatározóbb bizonytalanságával szemben is rendkívül ellenállónak mutatkozik. Egyre több befektető fedezi fel magának ezt az ígéretes lehetőséget, most pedig mi is alaposan megvizsgáljuk.
Emelkedéssel zárt a magyar tőzsde
Az európai tőzsdéken ma vegyes mozgásokat láttunk, ehhez képest a magyar piac relatíve felülteljesítő volt, mérsékelt pluszban zárt a BUX.
Rekordmértékben shortolják az amerikai piacot
Miközben az amerikai részvénypiac tovább menetel felfelé, a short pozíciók rekordszintre emelkedtek, ami tükrözi a befektetők aggodalmát. Sokan kételkednek ugyanis abban, hogy tartós maradhat az a szárnyalás, amelynek során az S&P 500 index 18 százalékkal erősödött a március végi mélypontja óta - tudósított a Bloomberg.
Nagyot emelt a PannErgy célárán az OTP – de nem azért, amire elsőre gondolnánk
A vártnál kedvezőbb második negyedéves termelési adatokat közölt a PannErgy, az OTP pedig ezzel egy időben jelentősen megemelte a társaság részvényeire vonatkozó célárát. A két fejleményt ugyanakkor érdemes külön kezelni: miközben a működési teljesítmény valóban minimálisan felülmúlta a terveket, a 20 százalékos céláremelést nem az eredményvárakozások javítása, hanem az alacsonyabb tőkeköltség indokolta.
Emelkedés az USA-ban
Emelkedéssel indul a nap az Egyesült Államokban, a Dow 0,4 százalékkal került feljebb, az S&P 500 0,6 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 1 százalékot erősödött. Az emelkedést támogatja, hogy a chiprészvények magukra találtak, miközben a lehetséges 10 napos iráni tűzszünetről szóló híreket is pozitívan értékelték a befektetők.
Iránykeresés
Visszatért az iránykeresés a tőzsdékre, a korábbi emelkedés után most enyhe mínuszok látszanak, a Stoxx 600 0,1 százalékos mínuszban van, a DAX stagnál, a CAC pedig 0,1 százalékkal került lejjebb.
Fordul az olaj a húszik tengeri blokádjára
Gyorsan pörögnek az események a piacokon, az olajárban hirtelen fordulat állt be, miután tengeri blokádot hirdettek a jemeni húszik Szaúd-Arábia ellen. A bejelentés hatására az olajár ismét pluszban van, a korábbi több mint 2 százalékos esés után már 0,3 százalékot emelkedett a jegyzés. Az európai tőzsdéken közben enyhe emelkedés látszik, a Stoxx 600 0,2 százalékkal került feljebb.
A Citigroup szerint vége a Csodálatos Hetesnek
A Citigroup stratégái szerint a befektetőknek ideje elfelejteniük a "Csodálatos Hetes" (Magnificent Seven) fogalmát, amikor az amerikai mesterséges intelligencia köré épülő tőzsdei folyamatokat próbálják értékelni. A bankház szerint a kifejezés már nem ad valós képet a nagy növekedési részvények mozgásáról - írta meg a Bloomberg.
Kis emelkedés Európában
A tőzsdékre is megérkezett a pozitív reakció a pozitív iráni hírek után, a korábbi oldalazás után a Stoxx 600 index már 0,3 százalékos pluszban van. A vezető európai tőzsdéken is kisebb emelkedés látszik, a DAX 0,5 százalékot, a CAC 0,6 százalékot emelkedett.
Iráni hírekre esik az olaj
Egyre nagyobb mínuszban van az olajár, a Brent 2,2 százalékkal került lejjebb, a WTI pedig 2,4 százalékot esett, miután magas rangú iráni források szerint a közvetítők a csapások tíznapos felfüggesztését javasolták, hogy megtalálják az iráni–amerikai ideiglenes megállapodás újjáélesztésének módját.
Az olajár esésével párhuzamosan az arany árfolyama emelkedik, de a tőzsdéken továbbra sem látni érdemi elmozdulásokat.
Emelkedik a hazai blue chipek többsége
Keresik az irányt az európai tőzsdék, míg a magyar piacon kitart az enyhén pozitív hangulat, kis pluszban áll a BUX a nap felénél.
Fontos bejelentést tett a Boeing vezére: évekre elhalasztják a várva várt új repülőgép piacra dobását
A Boeing csak a következő évtized végére tervezi piacra dobni az új generációs, keskenytörzsű utasszállító repülőgépét – jelentette be Kelly Ortberg, a vállalat vezérigazgatója. A gyártó szerint egyelőre sem a cég pénzügyi helyzete, sem a piaci kereslet nem teszi indokolttá az új modell fejlesztésének elindítását - írja a Bloomberg.
Vegyes mozgások Európában
Esésekkel indult a nap az irányadó nyugat-európai tőzsdéken, mostanra azonban felemás elmozdulások látszanak, a Stoxx 600 0,1 százalékos mínuszban van, az FTSE-100 0,4 százalékot esett, közben a DAX 0,2 százalékot, a CAC-40 pedig 0,1 százalékot emelkedett.
A héten beindul a negyedéves jelentési szezon, ma a Ryanair tette közzé számait a nagyobb vállalatok közül, amire közel 6 százalékos eséssel reagált az árfolyam. A héten többek között a Tesla, az Alphabet, az Intel és az SAP is közzéteszi az április-júniusi időszak számait.
Felülteljesítéssel indul a hét a magyar tőzsdén
Az európai tőzsdéken mérsékelt esésekkel indul a nap, a magyar piac felülteljesítő, kis emelkedéssel kezdi a hétfői kereskedést a BUX.
Nagyot esett a Ryanair profitja, olcsóbb jegyekkel próbálják menteni a helyzetet
A Ryanair negyedéves adózott eredménye 34 százalékkal esett vissza év/év alapon, miután a közel-keleti konfliktus felhajtotta az olajárakat és gyengítette a keresletet, ami árcsökkentésekre kényszerítette a diszkont légitársaságot - írja a Bloomberg.
Rég nem látott időjárási jelenség készülődik, és ez nagy drágulás hozhat
Befektetési stratégák szerint a piacok alábecsülik a klímaváltozás és az időjárási ingadozások eszközosztályokra gyakorolt hatását, miközben Európát tartós hőhullám sújtja, a meteorológusok pedig egy rendkívül erős El Niño kialakulására figyelmeztetnek. A jelenség következtében a nyersanyagpiacokon, különösen a mezőgazdasági termékek esetében, jelentős drágulás várható - írta a CNBC.
Durvul a helyzet a Hormuzi-szorosban, ugrik az olajár
Emelkedéssel kezdi a hetet az olajár, miután a közel-keleti összecsapások eszkalálódása akadályozza a szállítmányok áthaladását a Hormuzi-szoroson, a brent már ismét 90 dollár felett van.
Nem változott a kínai alapkamat
A kínai központi bank az elemzői várakozásoknak megfelelően 14. hónapja nem változtatott az éves és az ötéves kamat rátáján hétfőn, idei hetedik kamatdöntő ülésén, így a kamatok rekordalacsony szinten maradtak.
Megjött a bejelentés: parancsot adott Trump elnök, szétbombázzák Iránt
Az Egyesült Államok „nagyon kemény” katonai csapásokat hajtott végre Irán ellen, válaszul az újabb amerikai háborús áldozatokra – jelentette be Donald Trump amerikai elnök.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak pénteken a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 1 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,5 százalékot esett, miután a chipgyártók nyomás alá kerültek.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a japán piacon kereskedési szünnap van, a Hang Seng 1,6 százalékot emelkedett, míg a Shanghai Composite 0,3 százalékkal került lejjebb.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,3 százalékos mínuszban nyithat, míg a CAC-40 futures közel a pénteki záróértéke közelében áll.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,1 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 stagnálhat, míg a Nasdaq 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Hétfőn idehaza nem érkezik kiemelt makrogazdasági adat. Nemzetközi téren Kínából a jegybanki alapkamat, pontosabban a hitelprime-ráta havi rögzítése jön, amely a lassuló növekedés és a tartós ingatlanpiaci feszültségek közepette a monetáris élénkítés ütemét jelzi. Az Egyesült Államokból a Conference Board fogyasztói bizalmi indexe kerül fókuszba, amely a háztartások jövedelmi és munkaerőpiaci várakozásairól, egyúttal a fogyasztási hajlandóságról ad előretekintő képet.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 27,4 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 4,2 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 21,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 45,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 146,42
|-0,8%
|-0,9%
|1,3%
|8,5%
|17,2%
|50,3%
|S&P 500
|7 457,69
|-1,0%
|-1,6%
|0,5%
|8,9%
|18,4%
|72,3%
|Nasdaq
|28 592,66
|-1,5%
|-4,1%
|-3,6%
|13,2%
|23,9%
|94,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|64 141,12
|-4,0%
|-6,4%
|-8,2%
|27,4%
|60,7%
|129,1%
|Hang Seng
|24 562,24
|-1,8%
|1,6%
|1,0%
|-4,2%
|0,3%
|-12,3%
|CSI 300
|4 529,1
|-3,6%
|-5,3%
|-8,2%
|-2,2%
|12,3%
|-11,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 830,98
|-0,3%
|-0,9%
|-0,4%
|1,4%
|1,9%
|59,8%
|CAC
|8 338,81
|-0,5%
|0,0%
|-1,1%
|2,3%
|6,6%
|29,1%
|FTSE
|10 600,37
|0,3%
|1,0%
|0,9%
|6,7%
|18,1%
|51,3%
|FTSE MIB
|51 882,28
|-0,9%
|-1,4%
|-1,4%
|15,4%
|29,3%
|109,3%
|IBEX
|19 216,9
|-0,5%
|-0,9%
|-1,1%
|11,0%
|37,3%
|125,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|140 981,3
|-0,8%
|-1,0%
|1,5%
|27,0%
|40,1%
|193,7%
|ATX
|6 364,91
|-1,5%
|-1,9%
|-3,1%
|19,5%
|41,9%
|87,5%
|PX
|2 584,41
|0,1%
|-1,6%
|-0,1%
|-3,8%
|18,2%
|115,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|44 480
|-1,6%
|-2,9%
|-1,1%
|26,7%
|55,9%
|177,1%
|Mol
|4 166
|0,1%
|2,2%
|9,3%
|41,7%
|37,9%
|74,0%
|Richter
|11 980
|-0,7%
|-0,9%
|1,5%
|21,4%
|18,3%
|46,8%
|Magyar Telekom
|2 640
|0,4%
|-0,4%
|-3,3%
|47,3%
|48,8%
|519,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|83,43
|4,2%
|15,2%
|3,4%
|45,7%
|21,3%
|16,2%
|Brent
|88,06
|4,5%
|15,8%
|10,5%
|44,7%
|26,6%
|19,5%
|Arany
|4 005,84
|0,3%
|-2,2%
|-7,9%
|-7,4%
|20,2%
|121,0%
|Devizák
|EURHUF
|362,4500
|-0,1%
|1,8%
|3,5%
|-5,6%
|-9,1%
|0,9%
|USDHUF
|316,8269
|-0,1%
|1,7%
|4,9%
|-3,1%
|-8,0%
|4,2%
|GBPHUF
|426,8450
|0,1%
|2,1%
|5,2%
|-3,1%
|-7,5%
|1,8%
|EURUSD
|1,1440
|0,0%
|0,1%
|-1,3%
|-2,6%
|-1,3%
|-3,1%
|USDJPY
|162,4500
|0,0%
|0,4%
|1,3%
|3,6%
|9,4%
|47,5%
|GBPUSD
|1,3445
|-0,3%
|0,3%
|0,4%
|0,0%
|0,3%
|-2,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|63 891,98
|0,2%
|-0,3%
|-0,9%
|-28,0%
|-46,4%
|103,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,55
|-0,3%
|-0,3%
|1,1%
|9,2%
|2,1%
|250,3%
|10 éves német állampapírhozam
|3,09
|-0,5%
|1,9%
|5,7%
|8,0%
|17,3%
|-880,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,52
|1,2%
|6,6%
|6,0%
|-19,7%
|-21,6%
|89,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images
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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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