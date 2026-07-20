Javul a hangulat a tőzsdéken a friss iráni hírek után

Kis emelkedés Európában
A tőzsdékre is megérkezett a pozitív reakció a pozitív iráni hírek után, a korábbi oldalazás után a Stoxx 600 index már 0,3 százalékos pluszban van. A vezető európai tőzsdéken is kisebb emelkedés látszik, a DAX 0,5 százalékot, a CAC 0,6 százalékot emelkedett.
Iráni hírekre esik az olaj
Egyre nagyobb mínuszban van az olajár, a Brent 2,2 százalékkal került lejjebb, a WTI pedig 2,4 százalékot esett, miután magas rangú iráni források szerint a közvetítők a csapások tíznapos felfüggesztését javasolták, hogy megtalálják az iráni–amerikai ideiglenes megállapodás újjáélesztésének módját.
Az olajár esésével párhuzamosan az arany árfolyama emelkedik, de a tőzsdéken továbbra sem látni érdemi elmozdulásokat.
Emelkedik a hazai blue chipek többsége
Keresik az irányt az európai tőzsdék, míg a magyar piacon kitart az enyhén pozitív hangulat, kis pluszban áll a BUX a nap felénél.
Fontos bejelentést tett a Boeing vezére: évekre elhalasztják a várva várt új repülőgép piacra dobását
A Boeing csak a következő évtized végére tervezi piacra dobni az új generációs, keskenytörzsű utasszállító repülőgépét – jelentette be Kelly Ortberg, a vállalat vezérigazgatója. A gyártó szerint egyelőre sem a cég pénzügyi helyzete, sem a piaci kereslet nem teszi indokolttá az új modell fejlesztésének elindítását - írja a Bloomberg.
Vegyes mozgások Európában
Esésekkel indult a nap az irányadó nyugat-európai tőzsdéken, mostanra azonban felemás elmozdulások látszanak, a Stoxx 600 0,1 százalékos mínuszban van, az FTSE-100 0,4 százalékot esett, közben a DAX 0,2 százalékot, a CAC-40 pedig 0,1 százalékot emelkedett.
A héten beindul a negyedéves jelentési szezon, ma a Ryanair tette közzé számait a nagyobb vállalatok közül, amire közel 6 százalékos eséssel reagált az árfolyam. A héten többek között a Tesla, az Alphabet, az Intel és az SAP is közzéteszi az április-júniusi időszak számait.
Felülteljesítéssel indul a hét a magyar tőzsdén
Az európai tőzsdéken mérsékelt esésekkel indul a nap, a magyar piac felülteljesítő, kis emelkedéssel kezdi a hétfői kereskedést a BUX.
Nagyot esett a Ryanair profitja, olcsóbb jegyekkel próbálják menteni a helyzetet
A Ryanair negyedéves adózott eredménye 34 százalékkal esett vissza év/év alapon, miután a közel-keleti konfliktus felhajtotta az olajárakat és gyengítette a keresletet, ami árcsökkentésekre kényszerítette a diszkont légitársaságot - írja a Bloomberg.
Rég nem látott időjárási jelenség készülődik, és ez nagy drágulás hozhat
Befektetési stratégák szerint a piacok alábecsülik a klímaváltozás és az időjárási ingadozások eszközosztályokra gyakorolt hatását, miközben Európát tartós hőhullám sújtja, a meteorológusok pedig egy rendkívül erős El Niño kialakulására figyelmeztetnek. A jelenség következtében a nyersanyagpiacokon, különösen a mezőgazdasági termékek esetében, jelentős drágulás várható - írta a CNBC.
Durvul a helyzet a Hormuzi-szorosban, ugrik az olajár
Emelkedéssel kezdi a hetet az olajár, miután a közel-keleti összecsapások eszkalálódása akadályozza a szállítmányok áthaladását a Hormuzi-szoroson, a brent már ismét 90 dollár felett van.
Nem változott a kínai alapkamat
A kínai központi bank az elemzői várakozásoknak megfelelően 14. hónapja nem változtatott az éves és az ötéves kamat rátáján hétfőn, idei hetedik kamatdöntő ülésén, így a kamatok rekordalacsony szinten maradtak.
Megjött a bejelentés: parancsot adott Trump elnök, szétbombázzák Iránt
Az Egyesült Államok „nagyon kemény” katonai csapásokat hajtott végre Irán ellen, válaszul az újabb amerikai háborús áldozatokra – jelentette be Donald Trump amerikai elnök.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak pénteken a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 1 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,5 százalékot esett, miután a chipgyártók nyomás alá kerültek.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a japán piacon kereskedési szünnap van, a Hang Seng 1,6 százalékot emelkedett, míg a Shanghai Composite 0,3 százalékkal került lejjebb.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,3 százalékos mínuszban nyithat, míg a CAC-40 futures közel a pénteki záróértéke közelében áll.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,1 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 stagnálhat, míg a Nasdaq 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Hétfőn idehaza nem érkezik kiemelt makrogazdasági adat. Nemzetközi téren Kínából a jegybanki alapkamat, pontosabban a hitelprime-ráta havi rögzítése jön, amely a lassuló növekedés és a tartós ingatlanpiaci feszültségek közepette a monetáris élénkítés ütemét jelzi. Az Egyesült Államokból a Conference Board fogyasztói bizalmi indexe kerül fókuszba, amely a háztartások jövedelmi és munkaerőpiaci várakozásairól, egyúttal a fogyasztási hajlandóságról ad előretekintő képet.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 27,4 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 4,2 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 21,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 45,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 146,42
|-0,8%
|-0,9%
|1,3%
|8,5%
|17,2%
|50,3%
|S&P 500
|7 457,69
|-1,0%
|-1,6%
|0,5%
|8,9%
|18,4%
|72,3%
|Nasdaq
|28 592,66
|-1,5%
|-4,1%
|-3,6%
|13,2%
|23,9%
|94,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|64 141,12
|-4,0%
|-6,4%
|-8,2%
|27,4%
|60,7%
|129,1%
|Hang Seng
|24 562,24
|-1,8%
|1,6%
|1,0%
|-4,2%
|0,3%
|-12,3%
|CSI 300
|4 529,1
|-3,6%
|-5,3%
|-8,2%
|-2,2%
|12,3%
|-11,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 830,98
|-0,3%
|-0,9%
|-0,4%
|1,4%
|1,9%
|59,8%
|CAC
|8 338,81
|-0,5%
|0,0%
|-1,1%
|2,3%
|6,6%
|29,1%
|FTSE
|10 600,37
|0,3%
|1,0%
|0,9%
|6,7%
|18,1%
|51,3%
|FTSE MIB
|51 882,28
|-0,9%
|-1,4%
|-1,4%
|15,4%
|29,3%
|109,3%
|IBEX
|19 216,9
|-0,5%
|-0,9%
|-1,1%
|11,0%
|37,3%
|125,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|140 981,3
|-0,8%
|-1,0%
|1,5%
|27,0%
|40,1%
|193,7%
|ATX
|6 364,91
|-1,5%
|-1,9%
|-3,1%
|19,5%
|41,9%
|87,5%
|PX
|2 584,41
|0,1%
|-1,6%
|-0,1%
|-3,8%
|18,2%
|115,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|44 480
|-1,6%
|-2,9%
|-1,1%
|26,7%
|55,9%
|177,1%
|Mol
|4 166
|0,1%
|2,2%
|9,3%
|41,7%
|37,9%
|74,0%
|Richter
|11 980
|-0,7%
|-0,9%
|1,5%
|21,4%
|18,3%
|46,8%
|Magyar Telekom
|2 640
|0,4%
|-0,4%
|-3,3%
|47,3%
|48,8%
|519,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|83,43
|4,2%
|15,2%
|3,4%
|45,7%
|21,3%
|16,2%
|Brent
|88,06
|4,5%
|15,8%
|10,5%
|44,7%
|26,6%
|19,5%
|Arany
|4 005,84
|0,3%
|-2,2%
|-7,9%
|-7,4%
|20,2%
|121,0%
|Devizák
|EURHUF
|362,4500
|-0,1%
|1,8%
|3,5%
|-5,6%
|-9,1%
|0,9%
|USDHUF
|316,8269
|-0,1%
|1,7%
|4,9%
|-3,1%
|-8,0%
|4,2%
|GBPHUF
|426,8450
|0,1%
|2,1%
|5,2%
|-3,1%
|-7,5%
|1,8%
|EURUSD
|1,1440
|0,0%
|0,1%
|-1,3%
|-2,6%
|-1,3%
|-3,1%
|USDJPY
|162,4500
|0,0%
|0,4%
|1,3%
|3,6%
|9,4%
|47,5%
|GBPUSD
|1,3445
|-0,3%
|0,3%
|0,4%
|0,0%
|0,3%
|-2,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|63 891,98
|0,2%
|-0,3%
|-0,9%
|-28,0%
|-46,4%
|103,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,55
|-0,3%
|-0,3%
|1,1%
|9,2%
|2,1%
|250,3%
|10 éves német állampapírhozam
|3,09
|-0,5%
|1,9%
|5,7%
|8,0%
|17,3%
|-880,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,52
|1,2%
|6,6%
|6,0%
|-19,7%
|-21,6%
|89,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images
Az iráni háború árnyékában érkezik a kamatdöntések hete
Mozgalmas hetet zártak a globális piacok: a vártnál kedvezőbb amerikai inflációs adat átmenetileg megnyugtatta a befektetőket, ám az amerikai–iráni feszültség eszkalációja és az olajárak meredek emelkedése, valamint az AI-chiprészvények korrekciója végül kockázatkerülő hangulatot hozott. A forint is nagyot gyengült. A héten kritikus adatok jönnek egy olyan helyzetben, amikor a befektetőknek számos kockázat között kell navigálniuk.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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