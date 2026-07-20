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Javul a hangulat a tőzsdéken a friss iráni hírek után
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Javul a hangulat a tőzsdéken a friss iráni hírek után

Portfolio
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Bizonytalan a hangulat a világ tőzsdéin, az iráni háborúval kapcsolatos fejleményekre figyelnek a befektetők. Délután enyhe hangulatjavulás alakult ki, miután nemzetközi sajtóban arról jelentek meg információk, hogy a közvetítők a csapások tíznapos felfüggesztését javasolták az iráni–amerikai ideiglenes megállapodás újjáélesztése érdekében. Lassan beindul a negyedéves jelentési szezon, így a fókusz a vállalati eredményekre terelődik, itthon viszont a hét eseménye az MNB holnapi kamatdöntése lesz.
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Kis emelkedés Európában

A tőzsdékre is megérkezett a pozitív reakció a pozitív iráni hírek után, a korábbi oldalazás után a Stoxx 600 index már 0,3 százalékos pluszban van. A vezető európai tőzsdéken is kisebb emelkedés látszik, a DAX 0,5 százalékot, a CAC 0,6 százalékot emelkedett.

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Iráni hírekre esik az olaj

Egyre nagyobb mínuszban van az olajár, a Brent 2,2 százalékkal került lejjebb, a WTI pedig 2,4 százalékot esett, miután magas rangú iráni források szerint a közvetítők a csapások tíznapos felfüggesztését javasolták, hogy megtalálják az iráni–amerikai ideiglenes megállapodás újjáélesztésének módját.

Az olajár esésével párhuzamosan az arany árfolyama emelkedik, de a tőzsdéken továbbra sem látni érdemi elmozdulásokat.

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Emelkedik a hazai blue chipek többsége

Keresik az irányt az európai tőzsdék, míg a magyar piacon kitart az enyhén pozitív hangulat, kis pluszban áll a BUX a nap felénél.

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Emelkedik a hazai blue chipek többsége
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Fontos bejelentést tett a Boeing vezére: évekre elhalasztják a várva várt új repülőgép piacra dobását

A Boeing csak a következő évtized végére tervezi piacra dobni az új generációs, keskenytörzsű utasszállító repülőgépét – jelentette be Kelly Ortberg, a vállalat vezérigazgatója. A gyártó szerint egyelőre sem a cég pénzügyi helyzete, sem a piaci kereslet nem teszi indokolttá az új modell fejlesztésének elindítását - írja a Bloomberg.

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Fontos bejelentést tett a Boeing vezére: évekre elhalasztják a várva várt új repülőgép piacra dobását
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Vegyes mozgások Európában

Esésekkel indult a nap az irányadó nyugat-európai tőzsdéken, mostanra azonban felemás elmozdulások látszanak, a Stoxx 600 0,1 százalékos mínuszban van, az FTSE-100 0,4 százalékot esett, közben a DAX 0,2 százalékot, a CAC-40 pedig 0,1 százalékot emelkedett.

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A héten beindul a negyedéves jelentési szezon, ma a Ryanair tette közzé számait a nagyobb vállalatok közül, amire közel 6 százalékos eséssel reagált az árfolyam. A héten többek között a Tesla, az Alphabet, az Intel és az SAP is közzéteszi az április-júniusi időszak számait.

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Felülteljesítéssel indul a hét a magyar tőzsdén

Az európai tőzsdéken mérsékelt esésekkel indul a nap, a magyar piac felülteljesítő, kis emelkedéssel kezdi a hétfői kereskedést a BUX.

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Felülteljesítéssel indul a hét a magyar tőzsdén
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Nagyot esett a Ryanair profitja, olcsóbb jegyekkel próbálják menteni a helyzetet

A Ryanair negyedéves adózott eredménye 34 százalékkal esett vissza év/év alapon, miután a közel-keleti konfliktus felhajtotta az olajárakat és gyengítette a keresletet, ami árcsökkentésekre kényszerítette a diszkont légitársaságot - írja a Bloomberg.

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Nagyot esett a Ryanair profitja, olcsóbb jegyekkel próbálják menteni a helyzetet
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Rég nem látott időjárási jelenség készülődik, és ez nagy drágulás hozhat

Befektetési stratégák szerint a piacok alábecsülik a klímaváltozás és az időjárási ingadozások eszközosztályokra gyakorolt hatását, miközben Európát tartós hőhullám sújtja, a meteorológusok pedig egy rendkívül erős El Niño kialakulására figyelmeztetnek. A jelenség következtében a nyersanyagpiacokon, különösen a mezőgazdasági termékek esetében, jelentős drágulás várható - írta a CNBC.

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Rég nem látott időjárási jelenség készülődik, és ez nagy drágulás hozhat
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Durvul a helyzet a Hormuzi-szorosban, ugrik az olajár

Emelkedéssel kezdi a hetet az olajár, miután a közel-keleti összecsapások eszkalálódása akadályozza a szállítmányok áthaladását a Hormuzi-szoroson, a brent már ismét 90 dollár felett van.

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Durvul a helyzet a Hormuzi-szorosban, ugrik az olajár
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Nem változott a kínai alapkamat

A kínai központi bank az elemzői várakozásoknak megfelelően 14. hónapja nem változtatott az éves és az ötéves kamat rátáján hétfőn, idei hetedik kamatdöntő ülésén, így a kamatok rekordalacsony szinten maradtak.

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Nem változott a kínai alapkamat
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Megjött a bejelentés: parancsot adott Trump elnök, szétbombázzák Iránt

Az Egyesült Államok „nagyon kemény” katonai csapásokat hajtott végre Irán ellen, válaszul az újabb amerikai háborús áldozatokra – jelentette be Donald Trump amerikai elnök.

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Megjött a bejelentés: parancsot adott Trump elnök, szétbombázzák Iránt
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Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak pénteken a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 1 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,5 százalékot esett, miután a chipgyártók nyomás alá kerültek.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a japán piacon kereskedési szünnap van, a Hang Seng 1,6 százalékot emelkedett, míg a Shanghai Composite 0,3 százalékkal került lejjebb.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,3 százalékos mínuszban nyithat, míg a CAC-40 futures közel a pénteki záróértéke közelében áll.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,1 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 stagnálhat, míg a Nasdaq 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Hétfőn idehaza nem érkezik kiemelt makrogazdasági adat. Nemzetközi téren Kínából a jegybanki alapkamat, pontosabban a hitelprime-ráta havi rögzítése jön, amely a lassuló növekedés és a tartós ingatlanpiaci feszültségek közepette a monetáris élénkítés ütemét jelzi. Az Egyesült Államokból a Conference Board fogyasztói bizalmi indexe kerül fókuszba, amely a háztartások jövedelmi és munkaerőpiaci várakozásairól, egyúttal a fogyasztási hajlandóságról ad előretekintő képet.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 27,4 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 4,2 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 21,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 45,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 146,42 -0,8% -0,9% 1,3% 8,5% 17,2% 50,3%
S&P 500 7 457,69 -1,0% -1,6% 0,5% 8,9% 18,4% 72,3%
Nasdaq 28 592,66 -1,5% -4,1% -3,6% 13,2% 23,9% 94,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 64 141,12 -4,0% -6,4% -8,2% 27,4% 60,7% 129,1%
Hang Seng 24 562,24 -1,8% 1,6% 1,0% -4,2% 0,3% -12,3%
CSI 300 4 529,1 -3,6% -5,3% -8,2% -2,2% 12,3% -11,1%
Európai részvényindexek              
DAX 24 830,98 -0,3% -0,9% -0,4% 1,4% 1,9% 59,8%
CAC 8 338,81 -0,5% 0,0% -1,1% 2,3% 6,6% 29,1%
FTSE 10 600,37 0,3% 1,0% 0,9% 6,7% 18,1% 51,3%
FTSE MIB 51 882,28 -0,9% -1,4% -1,4% 15,4% 29,3% 109,3%
IBEX 19 216,9 -0,5% -0,9% -1,1% 11,0% 37,3% 125,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 140 981,3 -0,8% -1,0% 1,5% 27,0% 40,1% 193,7%
ATX 6 364,91 -1,5% -1,9% -3,1% 19,5% 41,9% 87,5%
PX 2 584,41 0,1% -1,6% -0,1% -3,8% 18,2% 115,8%
Magyar blue chipek              
OTP 44 480 -1,6% -2,9% -1,1% 26,7% 55,9% 177,1%
Mol 4 166 0,1% 2,2% 9,3% 41,7% 37,9% 74,0%
Richter 11 980 -0,7% -0,9% 1,5% 21,4% 18,3% 46,8%
Magyar Telekom 2 640 0,4% -0,4% -3,3% 47,3% 48,8% 519,7%
Nyersanyagok              
WTI 83,43 4,2% 15,2% 3,4% 45,7% 21,3% 16,2%
Brent 88,06 4,5% 15,8% 10,5% 44,7% 26,6% 19,5%
Arany 4 005,84 0,3% -2,2% -7,9% -7,4% 20,2% 121,0%
Devizák              
EURHUF 362,4500 -0,1% 1,8% 3,5% -5,6% -9,1% 0,9%
USDHUF 316,8269 -0,1% 1,7% 4,9% -3,1% -8,0% 4,2%
GBPHUF 426,8450 0,1% 2,1% 5,2% -3,1% -7,5% 1,8%
EURUSD 1,1440 0,0% 0,1% -1,3% -2,6% -1,3% -3,1%
USDJPY 162,4500 0,0% 0,4% 1,3% 3,6% 9,4% 47,5%
GBPUSD 1,3445 -0,3% 0,3% 0,4% 0,0% 0,3% -2,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 63 891,98 0,2% -0,3% -0,9% -28,0% -46,4% 103,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,55 -0,3% -0,3% 1,1% 9,2% 2,1% 250,3%
10 éves német állampapírhozam 3,09 -0,5% 1,9% 5,7% 8,0% 17,3% -880,8%
10 éves magyar állampapírhozam 5,52 1,2% 6,6% 6,0% -19,7% -21,6% 89,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images

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Az iráni háború árnyékában érkezik a kamatdöntések hete

Mozgalmas hetet zártak a globális piacok: a vártnál kedvezőbb amerikai inflációs adat átmenetileg megnyugtatta a befektetőket, ám az amerikai–iráni feszültség eszkalációja és az olajárak meredek emelkedése, valamint az AI-chiprészvények korrekciója végül kockázatkerülő hangulatot hozott. A forint is nagyot gyengült. A héten kritikus adatok jönnek egy olyan helyzetben, amikor a befektetőknek számos kockázat között kell navigálniuk.

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Az iráni háború árnyékában érkezik a kamatdöntések hete

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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