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Kényes pillanatban érte veszteség az Egyesült Államokat: 3 hónapig sem bírta hivatalában Trump AI-biztonsági főembere
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Kényes pillanatban érte veszteség az Egyesült Államokat: 3 hónapig sem bírta hivatalában Trump AI-biztonsági főembere

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Alig három hónappal a kinevezése után lemondott Chris Fall, a Mesterséges Intelligencia Szabványügyi és Innovációs Központjának (CAISI) igazgatója. Távozása tovább növeli a bizonytalanságot a Trump-kormányzat mesterségesintelligencia-politikájának irányítása körül – jelentette a CNBC.
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A Kereskedelmi Minisztérium alá tartozó CAISI feladata, hogy támogassa a kormányzatot a kereskedelmi célú mesterségesintelligencia-rendszerek tesztelésében, valamint a kapcsolódó kutatások összehangolásában.

Kristen Eichamer, a tárca szóvivője közölte, hogy az ügynökség irányítását ideiglenesen Arvind Raman, a Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézet (NIST) igazgatója veszi át. A szóvivő arra nem tért ki, hogy a még áprilisban kinevezett Fall miért döntött a távozás mellett.

A szakember távozása érzékeny pillanatban éri a Fehér Házat.

David Sacks kockázatitőke-befektető, aki korábban a Fehér Ház mesterséges intelligenciáért és kriptovalutákért felelős koordinátora volt, márciusban köszönt le, utódját pedig azóta sem nevezték ki.

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Eközben a kínai nyílt forráskódú modellek egyre nagyobb teret nyernek az amerikai piacon az OpenAI és az Anthropic zárt rendszereivel szemben. A kínai Moonshot AI a múlt héten mutatta be új, Kimi K3 elnevezésű modelljét, amely a vállalat közlése szerint bizonyos teszteken már az élvonalbeli amerikai megoldásokat is felülmúlja.

A Trump-kormányzat júniusban egy elnöki rendelet aláírásával határozottabb lépéseket tett a mesterséges intelligencia szabályozásának terén. A rendelet arra ösztönzi a fejlesztőket, hogy önkéntesen bocsássák a kormányzat rendelkezésére az új modelleket a hivatalos megjelenés előtti átfogó értékeléshez, miközben a szövetségi ügynökségeknek 60 napos határidőt szabott meg egy egységes értékelési keretrendszer kidolgozására.

Az átmeneti időszakban több piaci szereplő is nehézségekbe ütközött. Az OpenAI júniusban jelezte, hogy a kormányzat kérésére a "megbízható partnerek" szűkebb körére korlátozza a GPT-5.6 modellsorozatának bevezetését. Két héttel korábban az Anthropic kényszerült arra, hogy egy exportkorlátozási utasítás miatt letiltsa a Fable 5 és a Mythos 5 modellek elérését, bár később mindkét vállalatnak sikerült szélesebb körben is hozzáférhetővé tennie a szoftvereket.

A kormányzat az elmúlt hetekben megkezdte a rendelet gyakorlati végrehajtását, és bejelentette a "Gold Eagle" névre keresztelt információs központ létrehozását. Ez az intézmény a kiberbiztonsági sebezhetőségek felderítésére és elhárítására szolgál, miközben a Fehér Ház hatáskörébe utalja a döntést arról, hogy mely vállalatok férhetnek hozzá a legfejlettebb mesterségesintelligencia-modellekhez. Bár a központ már megkezdte a biztonsági rések azonosítását és rangsorolását, a fejlesztésben érintett ügynökségek között a CAISI-t nem említették.

Címlapkép forrása: Eva Marie Uzcategui - FIFA/FIFA via Getty Images

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