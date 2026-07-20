FRA
Franciaország 4 6 Anglia
ENG
 Vége
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország 1 0 Argentína
ARG
 Vége
Döntő
  • Megjelenítés
Még két hétig lehet pályázni a Green Awards elismerésekre
Üzlet

Még két hétig lehet pályázni a Green Awards elismerésekre

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Már ötödik alkalommal rajtolt el a Green Awards pályázat: 2026. szeptember 8-án az ország legjobb „zöld” projektjeit díjazzuk a Sustainable World konferencián összesen már 7 kategóriában. Ismét keressük a leginnovatívabb cégeket, programokat a Green Cloud, az OTP Bank és a Portfolio Csoport közös támogatásával. A díjakra azon vállalatokat, szervezeteket, illetve ezek képviselőinek a jelentkezését várjuk augusztus 3-ig, akik büszkék a szervezet tevékenységére, eddigi eredményeire, egy adott programjára, innovációjára vagy személyére. Legyen szó kkv-ról vagy nagyvállalatról, oktatási intézményről vagy egy nonprofitról - jelentkezzen augusztus 3-ig a szervezet nevében, vagy jelölje partnerét, kollégáját, ezzel is elismerve a fenntarthatósági munkásságát!

zöld világA hazai vállalatok, piaci szereplők, szervezetek, intézmények különleges fenntarthatósági teljesítményét, programját, vagy innovációit szeretnénk 2026-ban is elismerni a Green Awards díjak egyikével. Idén 7 kategóriában díjazzuk az elmúlt egy év fenntarthatósági teljesítményét:

  1. Az Év Zöld Nagyvállalata
  2. Az Év Zöld Ipari Nagyvállalata
  3. Az Év Zöld Kkv-ja
  4. Az Év Zöld Innovációja
  5. Az Év Zöld Beruházása
  6. Az Év Jó Ügye
  7. Az Év Zöld Példaképe
Sustainable World 2026
Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

A díjra bármely szektorban tevékenykedő szervezetek jelentkezését várjuk, akik olyan fenntarthatósági projektet, cselekvéseket tudnak felmutatni az elmúlt évben, ami a jövő generációjának az életét, környezetét teheti jobbá. A tavalyi év nyertesei ugyan nem pályázhatnak ugyanabban a kategóriában, amelyben díjat nyertek 2025-ben, de más kategóriában szabadon jelentkezhetnek a vállalat egy másik projektjével, innovációjával, programjával. Aki a shortlistre bekerült tavaly, de díjat nem vett át, arra semmilyen kizárás nem vonatkozik, így a tavalyi shortlistesek pályázati anyagait is várjuk, az elmúlt egy éves eredmények bemutatásával együtt.

A nagyvállalatoknak szóló kategória kikötése a 250 főnél nagyobb munkavállalói létszám, a Zöld Nagyvállalat, a Zöld Ipari Nagyvállalat, valamint a Zöld Kkv kategóriákban pedig az adott gazdasági társaság elmúlt egy évben tett fenntarthatósági eredményeit értékeljük.

A részletes pályázati felhívás, valamint a jelentkezési felület itt érhető el. A jelentkezés díjmentes.

Még több Üzlet

Újra emelkedik az olajár - Mi történik a tőzsdéken?

Szijjártó Péter BYD-vezetőként segítséget ajánlott Szeged polgármesterének

Kiderült, miért kapnak könnyebben fizetésemelést a férfiak

Az Év Zöld Innovációja kategóriában azon cégek jelentkezését várjuk - mérettől függetlenül -, amelyeknek a tevékenysége, vagy egy programja, már megvalósított ötlete, új választ, új szemléletet jelenthet a fenntarthatósági megoldások terén.

A Zöld Beruházások kategóriában várjuk azokat a fejlesztéseket, beruházásokat, vagy akár befektetési lehetőségeket is, amelyek megvalósításával a vállalat, a munkavállalók, a partnerek vagy a felhasználók számára pozitív hatást tudott elérni - akár társadalmi, akár környezeti, akár vállalatvezetési oldalon. Emellett a beruházás külső vagy közvetett pozitívummal is jár, a környezet, a társadalom vagy a gazdaság számára.

Az Év Jó Ügye kategória minden, leginkább társadalmi, és környezeti előnyöket jelentő programot magába foglal, amely akár a cég egy személyéhez, akár a vállalat egy részlegéhez, termékéhez, programjához vagy az egész társasághoz kötődik.

Az Év Zöld Példaképe jelentkezéseknél a jelölt elhivatottságát, eddigi fenntarthatósági tetteit, társadalmi, gazdasági és környezeti hozzáadott értékét díjazzuk. Várjuk mind a fenntarthatósági vezetők pályázatait, vagy a cégen belül egy olyan kollégáét, aki önszorgalomból edukál, ötletel, és tesz a környezetért, a csapatért. Jelölhetők a cégen kívüli partnerek, ügyfelek, egykori tanárok, jelenlegi tanácsadók, vagy bárki, aki a jelölő szerint az elmúlt években valós munkával és tettekkel sokak számára mutatott példaképet a fenntarthatóság területén.

A jelentkezéseket ezen az oldalon várjuk 2026. augusztus 3-ig.

A névadó Green Cloud, a kategória támogató OTP, és a Portfolio Csoport közösen támogatott díjaira elsőként egy 3-6 pályázóból álló "shortlist” kerül felállításra, ezt követően a díjra leginkább érdemes 7 nyertest egy szakmai bizottság választja ki.

A DÍJAKAT EGY ÜNNEPÉLYES ÁTADÓ KERETÉBEN 2026. SZEPTEMBER 8-áN A SUSTAINABLE WORLD KONFERENCIÁN ADJUK ÁT.

A magas presztízsű szakmai elismerést jelentő díj mellett, a győzteseket a díjátadót követően bemutatjuk Portfolio.hu hasábjain, az általuk képviselt program vagy a vállalat fenntarthatósági tevékenységére kitérve.

A pályázat részletes leírása itt található, a jelentkezés minimum követelménye egy tömör, lényegre törő, maximum 2500 karakteres összefoglaló beküldése az űrlapon keresztül, valamint csatolható egy részletesebb leírás is word, pdf formátumban. Vállalaton belül több kategóriában is lehet indulni a különböző programok bemutatásával (jelentkezésenként különböző pályázati anyagok beadásával), valamint a korábbi években jelentkező vállalatok pályázatait is várjuk (kivéve ugyanazon kategória tavalyi nyertesét) az elmúlt egy év programjainak, eredményeinek részletezésével.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderültek a 2025-ös Green Awards nyertesek! - A zöld programokat és vállalatokat díjaztuk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Magyar Péter Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek
Kiakadt Asztana, hogy Ukrajna most már nem csak Oroszországot támadja
Megjelent a törvény a Mol különadójáról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility