Nagy ugrásra készül a CIG Pannónia: ha bejön a mesterterv, a profit harmada hamarosan külföldről érkezhet

Csehországban és Szlovákiában terjeszkedik a CIG Pannónia, miután megállapodott a YouPlus üzletágainak átvételéről. A biztosító szerint a döntésnek nincs köze a hazai választási eredményhez, a külföldi növekedés régóta része volt a stratégiának. Fedák István vezérigazgatóval beszélgettünk az akvizíció hátteréről, a várható pénzügyi hatásokról, az állami ügyfelekkel kapcsolatos terveikről, az MBH-val való együttműködésről, és az utóbbi években nagy felfordulást okozó "olasz ügyek" is szóba kerültek.

Portfolio: Külföldi terjeszkedést jelentett be június 10-én a CIG Pannónia. Van-e köze a döntésnek a hazai választások eredményéhez, ami esetleg földrajzi több lábon állásra készteti Önöket?

Fedák István: Önmagában az, hogy valaki földrajzilag diverzifikálja a tevékenységét, szerintem nem rossz dolog. De ez a tranzakció jóval régebben indult annál, semmint hogy bárki összeköthesse a választások eredményével. Évekkel korábban megszületett és a nyilvánosság elé tártuk a stratégiai döntésünket, hogy szeretnénk terjeszkedni az organikus növekedés mellett. Jelen ügyben közel egy éve zajlottak az egyeztetések, majd a konkrét megállapodást előkészítő tárgyalások. A cél az, hogy a növekedési pályánkat biztosítsuk, és három éven belül a profit 30-40 százaléka – a 2025-ös számokhoz mérve – már külföldről érkezzen.

Mik a terveik Csehországban és Szlovákiában, miért ezeket a piacokat választották? Mikor, milyen termékekkel és milyen értékesítési csatornákkal indulnak el?

Az, hogy mi vásárolni szeretnénk, önmagában kevés, kell valaki, aki el is akar adni. Ráadásul ezekben a tranzakciókban nem könnyű megtalálni azt a méretet, biztosítót, munkavállalói csapatot és a közös kémiát, ami szükséges a sikerhez. A földrajzi közelség sem hátrány, és azt gondolom, hogy remek együttműködést fogunk tudni kialakítani ezeken a piacokon. Fontos, hogy nem egyszerűen állományt vásárolunk, hanem üzletágat veszünk át mindkét országban. Ez azt jelenti, hogy a szerződésállomány mellett az állomány működtetéséhez szükséges munkavállalók, eszközök és működési szerződések is átkerülnek hozzánk. Nagy könnyebbség, hogy ugyanazt a core rendszert használják, amelynek bevezetését mi is elkezdtük, és amely középtávon a termékeink háttérkiszolgálását biztosítja majd.

A tranzakció várhatóan év végén zárul, és terveink szerint 2027 januárjában tudunk belépni a piacra.

Első körben egyéni kockázati életbiztosításokkal indulunk, alkuszi csatornán keresztül. A következő három évben lépésről lépésre bővítjük a termékkört, nemcsak élet-, hanem vagyonbiztosítási termékekkel is.

A portfólióépítés általában költséges minden biztosító számára, különösen az elején, ahogy a CIG Pannónia története is mutatja. Egy ilyen befektetés miként hat a társaság pénzügyeire? Milyen várható változásokra hívná fel a kisbefektetők figyelmét a negyedéves gyorsjelentésekben?

A változások érdemben 2027-től fognak megjelenni, amikor a két fióktelepet be kell illesztenünk az IFRS 17 alá. Nagyjából 10-15 milliárd forint közötti állományról beszélünk, ami érdemben növeli a CIG portfólióját. Egy biztosítási állomány felépítése költséges, sokszor veszteséges évekkel jár: lesznek kezdeti beruházások és integrációs költségek, hiszen két ország működését kell egy újonnan kialakított csoportirányítási modellbe beépíteni. Ugyanakkor ezt hosszú távú részvényesi értékteremtésnek tekintjük. A cél az, hogy néhány éven belül már érdemi, akár több milliárd forintos nagyságrendű eredményhozzájárulás érkezzen külföldről.

Ha nem is a kormányváltás miatt terjeszkednek külföldön, éreznek-e a társaság többségi tulajdonosi köre miatt nyomást a biztosítón, netán érkezett-e már olyan jelzés, hogy bizonyos állami cégek biztosításait felbontanák vagy újtratárgyalnák Önökkel?

Nem érkezett ilyen jelzés. A biztosítási szerződések jelentős része egyéves lejáratú, ezeknél egyébként is van megújítási eljárás. Eddig is versenyeztünk a többi biztosítóval, és a magyar piacon több mint 20 biztosító van jelen, tehát a verseny mindig is erős volt, és az is biztos, hogy ennek intenzitása most sem fog csökkenni.

Mekkora jelenleg az állami intézményekkel és cégekkel fennálló biztosítási állományuk? Ez mekkora arányt képvisel az élet-, illetve a nem-életbiztosítási üzletágon belül, jelent-e kockázatot?

A CIG Pannónia Csoport díjbevételének kevesebb mint 5 százalékát adják az állami ügyfelek. Ez nem jelent működési kockázatot a biztosítóra nézve, még akkor sem, ha ezek teljes egészében kiesnének. Természetesen nem tervezzük, hogy ne küzdjünk ezekért az ügyfelekért vagy más állami ügyfelekért.

A tavalyi év egészében is és idén is csökkent a díjbevételük az életbiztosítási üzletágban az egyszeri díjas életbiztosítások miatt. Miért megy mostanában gyengébben ezek értékesítése, mint a 2024-es csúcson?

Nem növekedett ugyanolyan dinamikusan ez a terület, mint a korábbi években, de ez nem jelenti azt, hogy később ne tudnánk újra erősebben növekedni. A csökkenés részben a korábbi években lejáró állampapírok sikeres újrakötésével, részben az egyszeri díjas szerződések számának csökkenésével magyarázható. Azt is látni kell, hogy Magyarországon és a környező országokban is csökken az életbiztosítások súlya, miközben nő a nem-élet termékek részaránya. Mi igyekszünk olyan termékskálával jelen lenni, amely leköveti ezeket a trendeket.

Önmagában a díjbevétel növekedése fontos, de mi inkább arra koncentrálunk, hogy a megszerzett díjbevétel profitábilis legyen, egy kisebb biztosító esetében ez különösen lényeges.

Hogyan jellemezné az MBH-val mint banki csatornával való együttműködésüket? Kezdeti, növekvő vagy éppen érett fázisban van?

2022-ben kezdtük az együttműködést, és több területen szép eredményeket értünk el. Én inkább növekedési fázisról beszélnék, az érett fázist nehezen értelmezem úgy, hogy egyszer csak hátradőlünk, és nem akarunk tovább fejlődni. Az MBH az ország második legnagyobb bankja, ahol a fiókhálózatban, a telesalesben, az applikációban, az online csatornákban és a különböző banki szegmensekben még jelentős potenciál van. Vannak jól működő területek, például a hitelfedezeti biztosítások, de más szegmensekben még bőven van fejlődési lehetőség.

Hol tart most az EMABIT méretben az életbiztosítási üzletághoz képest? Mely termékekben, szolgáltatásokban hisz a legjobban, és mennyire elégedett az egyes üzletágakkal?

Az EMABIT dinamikusan növekszik, és 2030-ra várhatóan utoléri az életbiztosító méretét. A nem-élet termékeknél különösen a lakossági területet kell erősítenünk, ebben fontos szerepe lesz az új core rendszernek, amely lehetővé teszi a papírmentes folyamatokat például lakás-, utas- és gépjármű-biztosításoknál. Erős a vállalati vagyon és felelősség termékünk, és a KKV-knak, mikrovállalkozásoknak szóló megoldásokra is komoly figyelmet kell fordítani. Emellett az affinity, vagyis alternatív értékesítési terület is fejlődik, ahol csoportos biztosítási állományban már többszázezer biztosítást kezelünk.

Hogy áll most az "olasz meló", mennyi még a lezáratlan vita? Számíthatnak még a kisbefektetők néhány százmillió forintnyi sokkra, vagy most már nyugodtan hátradőlhetnek a témában?

Az olasz ügyek nyugvópontra jutottak. Nincs még minden ügy lezárva, de a megképzett tartalékaink fedezik a hátralévő kockázatokat. Semmilyen sokkra nem kell készülniük a tulajdonosoknak. Közel hét év munkájával sikerült stabilizálni ezt a helyzetet, a tavalyi évben két nagy ügy lezárásával ez a téma már nem fókusz a biztosító működésében. Az olasz ügyek a jelenlegi tudásunk szerint nem jelentenek további érdemi kockázatot a biztosítóra.

Milyennek látja most a magyar biztosítási piac kilátásait és a működési környezetet?

Optimista vagyok. A biztosítási piacot jelentősen áthatja a digitalizáció, az innováció, a mesterséges intelligencia és a robotizáció. A nap végén ebből elsősorban az ügyfelek nyerhetnek: jobb, gyorsabb, kevesebb hibával működő szolgáltatásokat kaphatnak. A biztosítók jelentős része gőzerővel fejleszt. Az AI nálunk az értékesítésben már megjelent, és pozitív tapasztalataink vannak, de a back office működésben is dolgozunk a bevezetésén.

Ez azt eredményezheti, hogy bizonyos feladatok kevesebb emberrel is elvégezhetővé válhatnak, munkatársainkat pedig más feladatokra tudjuk átképezni – olyanokra, ahol az emberi gondolkodásmód, érzelmi döntések sokkal nagyobb értéket teremtenek és AI által nem kiválthatók.

A magyar biztosítási piacon bízom abban, hogy a penetráció emelkedni fog. Ha a vásárlási és beruházási kedv erősödik, az a nem-élet szegmenst dinamizálhatja, az alacsonyabb infláció pedig több megtakarítást hozhat, és a személyes biztonság is jobban előtérbe kerülhet. 2027-ben további növekedésre számítok minden szegmensben.

Képek forrása: Berecz Valter / Portfolio

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.