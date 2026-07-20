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Nagyot esett a Ryanair profitja, olcsóbb jegyekkel próbálják menteni a helyzetet
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Nagyot esett a Ryanair profitja, olcsóbb jegyekkel próbálják menteni a helyzetet

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A Ryanair negyedéves adózott eredménye 34 százalékkal esett vissza év/év alapon, miután a közel-keleti konfliktus felhajtotta az olajárakat és gyengítette a keresletet, ami árcsökkentésekre kényszerítette a diszkont légitársaságot - írja a Bloomberg.

Az április-júniusi negyedévben az adózott eredmény 538 millió euróra csökkent az egy évvel korábbi 820 millió euróról,

ez elmaradt a Bloomberg által megkérdezett elemzők 624 millió eurós várakozásától is. A társaság közlése szerint a konfliktus óvatosabbá tette a fogyasztókat, akik az esetleges üzemanyaghiánytól tartva későbbre halasztották a foglalásaikat.

Eközben az egységköltségek és a működési költségek nőttek az első három hónapban, mivel a fedezetlen üzemanyag-beszerzések aránya több mint a duplájára emelkedett. A kerozinigény 80 százalékát márciusig hordónkénti 67 dolláros áron biztosították.

Mivel a Ryanair az első nagy európai légitársaság, amely közzétette a negyedéves számait, az eredmények bepillantást engednek abba, hogyan vészelték át a régió szereplői az iráni háborút. A vállalat jelezte, hogy az utazási kedvet alacsonyabb árakkal kellett ösztönöznie, és a folyó pénzügyi negyedévben a jegyárak – a foglalások közelmúltbeli élénkülése ellenére is – enyhén elmaradnak az egy évvel korábbi szinttől.

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A korlátozott előreláthatóság miatt a légitársaság egyelőre nem adott ki előrejelzést a teljes pénzügyi évre vonatkozóan. Neil Sorahan pénzügyi igazgató ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nyereséges évre számítanak, de a konkrét számok becslése még korai lenne.

A pénzügyi igazgató szerint a rövid távú kapacitások legalább 2030-ig szűkösek maradnak a Boeing és az Airbus szállítási késedelmei, valamint a hajtóműproblémák miatt, amelyek következtében a flották egy része kénytelen a földön vesztegelni. A kínálatot a piaci konszolidáció is szűkítheti, miután a rivális EasyJet két amerikai befektető felvásárlási harcának célpontjává vált.

A Ryanair részvényárfolyama idén eddig mintegy 12 százalékot esett, na reggel 2,6 százalékos mínuszban indítja a napot.

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