Nem tudják eldönteni a tőzsdék, merre induljanak

Esésekkel indult a nap az irányadó nyugat-európai tőzsdéken, mostanra azonban felemás elmozdulások látszanak, a Stoxx 600 0,1 százalékos mínuszban van, az FTSE-100 0,4 százalékot esett, közben a DAX 0,2 százalékot, a CAC-40 pedig 0,1 százalékot emelkedett.

A héten beindul a negyedéves jelentési szezon, ma a Ryanair tette közzé számait a nagyobb vállalatok közül, amire közel 6 százalékos eséssel reagált az árfolyam. A héten többek között a Tesla, az Alphabet, az Intel és az SAP is közzéteszi az április-júniusi időszak számait.