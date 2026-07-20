Rég nem látott időjárási jelenség készülődik és ez nagy drágulást hozhat

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) várakozásai szerint júliustól szeptemberig egy kifejezetten erős El Niño alakulhat ki a trópusi Csendes-óceánon. Ez a természetes éghajlati jelenség bizonyos térségekben jelentősen megemeli a tengerfelszín hőmérsékletét, ami

gyakran szélsőséges időjárási helyzeteket idéz elő.

Dan Leonard, a Metdesk előrejelzési igazgatója rámutatott, hogy a most formálódó szuper El Niño akár az 1982-es, az 1997-es és a 2015-ös rendkívüli időszakokat is felülmúlhatja.

A jelenség hatása ugyanakkor felemásnak ígérkezik. Miközben egyes piacokat súlyosan érinthet, tartós áremelkedést generálva, más termékek, például a földgáz ára akár csökkenhet is, amennyiben a téli időjárás a megszokottnál enyhébbnek bizonyul.

A legnagyobb piaci zavarok a mezőgazdaságban várhatók, ahol a melegebb és kiszámíthatatlanabb időjárás visszavetheti a terméshozamokat, ami feljebb tolhatja az élelmiszerárakat. A Société Générale adatai szerint a mezőgazdasági árucikkek ára az elmúlt hónapban jelentősen emelkedett, a kakaó, a kávé és a búza jegyzése egyetlen hét alatt 8 százalékkal ugrott meg.

A Man Group árupiaci portfóliómenedzsere szerint az érintett régiókban az általános terméshozamok 5 és 12 százalék közötti mértékben eshetnek vissza, míg az olyan alapvető élelmiszerek esetében, mint a rizs, 2 és 8 százalék közötti lehet a visszaesés. A szakértő arra figyelmeztet, hogy valós kockázatot jelent, ha a befektetők a mostani El Niñót egyszeri, egyedi eseményként kezelik, és emiatt alulértékelik az időjárási ingadozások árupiaci hatásait.

A Bank of America elemzői szerint Európa minden más kontinensnél gyorsabban melegszik, így a hőstressz egyre inkább strukturális, és nem csupán ciklikus jelenséggé válik. A leginkább veszélyeztetett haszonnövények közé a kávét, a kakaót, a kukoricát és a búzát sorolják, mivel ezek a virágzás, a beporzás és a szemtelítődés kritikus szakaszaiban rendkívül érzékenyek a szélsőséges hőségre. A pénzintézet szerint a kukorica jelenleg jelentősen alulértékelt, miközben a brazil és a thaiföldi cukortermelés az El Niño miatt akár 10 százalékkal is visszaeshet a 2026–2027-es szezonban.

A szélsőséges időjárás a fémpiacokra is rányomja a bélyegét. A Man Group elemzője kiemelte, hogy a rézkitermelés rendkívül vízigényes folyamat, így a hőség és az aszály jelentősen szűkítheti a kínálatot. Ezzel párhuzamosan az alumíniumgyártásban a villamos energia a költségek 30–40 százalékát teszi ki, az olvasztók pedig gyakran a vízenergiára támaszkodnak. A hűtési igények növekedése, az élelmiszertermelés és a mesterséges intelligencia térnyerése miatt a jövőben egyre élesebb verseny alakulhat ki ugyanazokért a szűkös energia- és vízkészletekért.

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