Új korszak kezdődhet a háziállatoknál: az emberek után a macskákon is tesztelik a sikeres fogyasztószert

A Novo Nordisk és az Eli Lilly által elindított GLP-1-hullám alapjaiban változtatta meg azt, ahogyan emberek milliói gondolkodnak az elhízásról és az étkezésről, most pedig ugyanez a gyógyszercsoport a háziállatok piacára is átgyűrűzhet. Az Akston Biosciences a Cornell Egyetem klinikai vizsgálatát támogatja egy hetente egyszer alkalmazandó, macskáknak szánt GLP-1-terápiával, míg a San Franciscó-i OKAVA Pharmaceuticals egy olyan hosszú távú implantátumot tesztel, amely akár fél éven át folyamatosan bocsátja ki a hatóanyagot. Mindkét termék
még a klinikai vizsgálatok korai fázisában tart, így egyelőre bizonyítaniuk kell a biztonságosságukat és a hatékonyságukat.
A probléma nagyságát jól jelzi, hogy az amerikai állatorvosok által 2022-ben vizsgált macskák 61 százaléka, a kutyáknak pedig az 59 százaléka volt túlsúlyos vagy elhízott. A macskák ebből a szempontból különösen nehéz helyzetben vannak, hiszen a kutyákkal ellentétben őket nem lehet hosszabb sétákra vinni, gyakran ellenállnak az étrendváltásnak, és a gyógyszerek rendszeres beadása is komoly kihívást jelent. Emiatt a GLP-1-terápia rendkívül vonzó megoldássá válhat, amennyiben a klinikai eredmények kedvezőnek bizonyulnak.
Az Akston vizsgálata mintegy 70 túlsúlyos macska állapotát követi nyomon nagyjából három hónapon keresztül, míg az OKAVA "MEOW-1" elnevezésű kutatása során az állatorvos által beültethető implantátumot tesztelik, amelynek első eredményei az év későbbi szakaszában várhatók.
A szakértők ugyanakkor óva intenek attól a feltételezéstől, hogy a macskáknak szánt GLP-1-készítmények automatikusan megismétlik majd az emberi gyógyszerek robbanásszerű sikerét. A Morgan Stanley elemzője rámutatott, hogy az állatorvosi ellátást a gazdák többnyire saját zsebből finanszírozzák, így a magas költségek komolyan korlátozhatják a kezelések elterjedését. Véleménye szerint a valószínűbb forgatókönyv az, hogy a piac növekedését az elhízás kezelésének tágabb köre hajtja majd, például a strukturált fogyókúrás programok, a receptre kapható speciális diétás eledelek, valamint az elhízással összefüggő betegségek terápiái.
A piac legnagyobb szereplői eközben nem várnak tétlenül a gyógyszeres megoldásokra. A Nestlé szerint a legújabb fejlesztésű speciális állateledelek akár több mint egy évvel is meghosszabbíthatják a macskák egészségben eltöltött éveinek számát. A cég arra is felhívja a figyelmet, hogy a macskatartás globálisan nagyjából háromszor gyorsabb ütemben bővül, mint a kutyatartás, és a prémium macskaeledelek piaca is gyorsabb növekedést mutat a prémium kutyatápokénál.
Az elemző szerint a hosszú élettartam lesz az ágazat következő meghatározó trendje, amely összeköti majd a korai diagnosztikát, a magasabb értékű terápiákat és a gyógytáplálást. Ez a folyamat szorosabb egységbe forrasztja az eddig különálló piaci szegmenseket, így az állateledel-gyártókat, a gyógyszerfejlesztő biotechnológiai vállalatokat és az egyre korszerűbb szolgáltatásokat nyújtó állatorvosi hálózatokat is.
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