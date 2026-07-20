Valósággal összeomlott a világ egyik legfontosabb autópiaca

Az első félévben 20,2 százalékkal estek vissza Kínában a személyautó-értékesítések,

ezért a Kínai Személyautó-szövetség (CPCA) a korábbi stagnálás helyett immár 14 százalékos visszaesést vár 2026 egészére. Az idei évet így 20,4 millió eladott autóval zárhatja a piac a tavalyi rekordot jelentő 23,7 millióval szemben, miközben az első félévben mindössze 8,7 millió autó talált gazdára.

A visszaesés elsődleges oka a hagyományos, belső égésű motorral rendelkező autók iránti kereslet összeomlása. A közlekedési energiaköltségek júniusban egy év alatt 15,3 százalékkal emelkedtek, aminek nyomán a benzines és dízelüzemű modellek eladása 39 százalékkal, a tisztán benzines változatoké pedig 42 százalékkal zuhant.

Az alternatív hajtású (NEV) járművekre vonatkozó támogatások kivezetése szintén visszavetette a keresletet. Elemzők szerint a támogatási politika valójában csak időben átcsoportosította a keresletet, a mostani gyenge eladásokkal pedig a piac részben a tavalyi, előrehozott vásárlások árát fizeti meg. A gyártókat emellett a növekvő nyersanyag- és alkatrészárak is nehéz helyzet elé állítják. A lítium és a memóriachipek drágulása miatt az iparági profitmarzs 2026 januárja és májusa között 3,4 százalékra esett vissza, míg az ágazati nyereség 20 százalékkal csökkent.

Az alacsony marzsok komoly piaci konszolidációhoz vezethetnek. A CNBC által megkérdezett elemzők előrejelzése alapján 2030-ra mindössze hét-nyolc nagy szereplőre szűkül a jelenleg rendkívül töredezett kínai elektromosautó-piac. A túlélés érdekében az üzemi méret kulcskérdéssé válik: az elemző becslése szerint egy gyártónak évente félmillió autót kell értékesítenie a fedezeti pont eléréséhez, egymilliót a fenntartható nyereséghez, és kétmilliót a méretgazdaságosság teljes kiaknázásához. Míg az amerikai gyártók várhatóan kiszorulnak, a hazai BYD, Geely és Leapmotor mellett a német Volkswagen és a japán Toyota maradhat talpon a versenyben.

A piacvezető hazai BYD 1,8 millió autót értékesített az első félévben, míg a Geely 1,4 milliót, a Leapmotor pedig 356 ezret adott el. A külföldi márkák közül a Volkswagen 973 ezer autót adott el az első hat hónapban, a Toyota pedig januártól májusig 579 ezret értékesített, ám a német konszern az elektromos átállásra tett erőfeszítései ellenére is 25,9 százalékos visszaesést volt kénytelen elkönyvelni.

A gyengélkedő belföldi piacot ugyanakkor az erős exportteljesítmény ellensúlyozza, hiszen a személyautó-kivitel júniusban havi szinten 11,5, éves összevetésben pedig 82,3 százalékkal nőtt, elérve a 877 ezer darabot. A külföldi vásárlók az alacsonyabb üzemeltetési költségek miatt egyre inkább a kínai elektromos járműveket választják, amit a közel-keleti konfliktus okozta szállítási nehézségek és a globálisan emelkedő üzemanyagárak is ösztönöznek.

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