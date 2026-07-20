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Vásárolt két-három éve a Temunál? Ön is jogosult a 2000 forintos kompenzációra – Mutatjuk, hogyan
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Vásárolt két-három éve a Temunál? Ön is jogosult a 2000 forintos kompenzációra – Mutatjuk, hogyan

MTI
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Megkezdte a magyarok kompenzálását a Temu, az online piactér európai üzemeltetője 2000 forint pénzbeli kompenzációt fizet minden magyar fogyasztónak, aki 2023 novembere és 2024 szeptembere között vásárolt a Temu weboldalon vagy az applikációban. Erről az érintettek a napokban emailben kapnak értesítést - közölte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) hétfőn.

A közlemény szerint a GVH idén április végén zárta le azt a versenyfelügyeleti eljárást, amelyben feltárta, hogy

  • a Temu üzemeltetője áthúzott árak alkalmazásával valótlanul keltette árcsökkentés benyomását,
  • nem tudta igazolni az "akár 95 százalékos" (vagy magasabb) mértékű kedvezmények valóságtartalmát, illetve elismerte, hogy ezek bizonyos esetekben nem voltak elérhetők.
  • A hivatal azt is megállapította, hogy a Temu olyan termékeket tüntetett fel akciósként, amelyeknél árkedvezmény valójában nem volt elérhető,
  • illetve, hogy olyan sürgető jellegű tájékoztatásokat tett közzé, amelyek tartalmuk és vizuális megjelenítésük miatt alkalmasak voltak arra, hogy a fogyasztót pszichés nyomás alá helyezzék.

Kiemelték, hogy az eljárás során a Temut működtető Whaleco együttműködött a GVH-val, elismerte a feltárt jogsértéseket és lemondott a jogorvoslati jogáról.

A hivatal közölte, a vállalkozás átfogó, a fogyasztók tájékoztatását segítő (compliance) fogyasztóvédelmi program kialakítását is vállalta.

Az érintettek részére ezekben a napokban e-mailben egy dedikált aktiváló linket küldenek,

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amelyen keresztül megadhatják a bankszámlaszámukat vagy a biztonságos, széles körben elfogadott alternatív fizetési módok használatához szükséges releváns információkat.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy

amennyiben a fogyasztóknak kifizetett visszafizetés nem éri el a 882 millió forintot, a Temut működtető cég a különbözetet bírság formájában köteles befizetni a magyar központi költségvetésbe.

A vállalásai mellett a Temu üzemeltetőjét a GVH Versenytanácsa április végén további 437 millió forint bírság befizetésére kötelezte, ezt a cég már be is fizetett a központi költségvetésbe.

Jelezték egyúttal, hogy a Temu üzemeltetőjének kötelezően előírt vállalásait a GVH utóvizsgálatban ellenőrzi majd.

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