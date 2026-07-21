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FONTOS Kiderült: nagyon jó áron vásárolhatott be az OTP
A BUX-ot is felfelé húzza az OTP
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A BUX-ot is felfelé húzza az OTP

Portfolio
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Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX indexet elsősorban az OTP húzza, amely tegnap bankvásárlást jelentett be.

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 1 százalékos pluszban van, így jelenleg 143 037 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP és a Magyar Telekom árfolyama emelkedik, miközben csak a Richter árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a 4iG és a Graphisoft Park teljesít, míg a leggyengébben az Akko és az Opus indítja a napot.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Kulcs-Soft is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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