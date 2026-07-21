Érdekes lottónyeremény-egybeesések: megjelent a hatósági vizsgálat eredménye

Tízmillió forintos bírságot szabott ki a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) a Szerencsejáték Zrt.-re a tizenhatodik játékhéten tartott sorsolásokkal kapcsolatos szabálytalanságok miatt. Bár a hatósági vizsgálat megállapította, hogy az online zárási folyamat során a társaság eltért a jóváhagyott játéktervtől, a mulasztás nem befolyásolta a sorsolások eredményét és a nyerőszámokat.

A hatóság a Skandináv lottó, a Hatoslottó, az Ötöslottó és a Joker esetében egyaránt 2,5 millió forintos közigazgatási bírságot szabott ki, így a teljes büntetés összege tízmillió forintra rúg. A döntés értelmében a társaságnak a határozat véglegessé válásától számított harminc napon belül kell befizetnie az összeget, emellett a felügyelet kötelezte a szervezőt, hogy a jövőben maradéktalanul tartsa be a jóváhagyott eljárásrendet - áll a közleményben.

Az SZTFH 2026. április 22-én indított átfogó ellenőrzést, amelynek során a tizenhatodik heti sorsolások teljes folyamatát megvizsgálták. A vizsgálat kiterjedt a sorsolóeszközök kezelésére, a nyerőszámok megállapítására, az adatkezelésre, valamint a nyeremények kifizetésére is.

Ennek keretében májusban helyszíni ellenőrzést is tartottak a Szerencsejáték Zrt. székhelyén,

ahol az informatikai folyamatok mellett a sorsolóeszközök tárolását és mozgatását rögzítő kamerafelvételeket is áttekintették.

A hatósági eljárással párhuzamosan a Szerencsejáték Zrt. saját belső vizsgálatot is lefolytatott, a 2026. június elején lezárt belső jelentés szintén nem tárt fel olyan rendellenességet, amely érintette volna a sorsolások tisztaságát.

Az SZTFH június végén lezárult ellenőrzése egyértelművé tette, hogy a sorsolások előkészítése, a számsorsolások lebonyolítása és a nyertesek azonosítása az előírásoknak megfelelően, hibátlanul történt. Az egyetlen problémát az online zárás jelentette, amely során a szervező eltért a hivatalos eljárásrendtől, de ez a technikai mulasztás semmilyen formában nem volt hatással a játékok végeredményére.

De mi is az az online zárás? Az „online zárás” egy informatikai hitelesítési művelet. A fogadási határidő lejárta után a Szerencsejáték Zrt. létrehoz egy adatállományt, amely az adott sorsolásra beérkezett valamennyi játékot tartalmazza. Ezt az állományt egy minősített szolgáltató elektronikus időbélyegzőjével kell ellátni. Ez lényegében az elektronikus megfelelője annak, mintha a sorsolás előtt lezárnának, lepecsételnének és biztonságba helyeznének egy teljes szelvényjegyzéket.

Ezek fényében a hatóság közleménye meglehetősen homályosan fogalmaz, nem derül ki belőle, melyik konkrét lépés maradt el vagy történt szabálytalanul.

Mi is történt?

Idén áprilisban, a 16. héten szerda és szombat között 4 számsorsjátékon (Skandináv, hatoslottó, joker és ötöslottó) telitalálat született, az ötöslottó esetében a játék valaha volt legnagyobb főnyereményével. A különös egybeesésre sokan felfigyeltek, épp a parlamenti választások előtti napokban.

Ezt követően a Szerencsejáték Zrt. bejelentette, hogy a játékosok és a szélesebb közvélemény megnyugtatására rendkívüli ellenőrzést kér a szerencsejáték-felügyeleti hatóságtól.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László