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Feljelentést tett Hadházy Ákos: gigantikus tőzsdei csalásról beszél
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Feljelentést tett Hadházy Ákos: gigantikus tőzsdei csalásról beszél

Portfolio
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Hadházy Ákos Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy feljelentése nyomán a rendőrség nyomozást rendelt el egy, Tiborcz István érdekeltségeit érintő, általa tőzsdei csalásnak vélt ügyben. A politikus szerint Tiborcz többségi részvényese volt egy részvénytársaságnak, amely túlárazottan vásárolta meg egy hozzá köthető cég tulajdonrészét, ő pedig időközben értékesítette részvényeit. A leírásból és a csatolt dokumentumból kiderült, hogy az érintett tőzsdei társaság az Alteo. A vállalat közölte a Portfolio-val, hogy nem érkezett hozzájuk rendőrségi megkeresés, a konkrét Éltex-ügyben pedig nem kívánnak nyilatkozni.

Hadházy Ákos a Facebookon arról számolt be, hogy

a rendőrség a feljelentése alapján nyomozást rendelt el egy, Tiborcz István érdekeltségeit érintő, általa tőzsdei csalásként jellemzett ügyben.

A politikus hozzátette: arról nincs tudomása, hogy az ügyben bárkit előállítottak volna vagy köröznének.

Hadházy állítása szerint az ügy lényege, hogy Tiborcz István többségi részvényese volt egy részvénytársaságnak, amely több milliárd forintért megvásárolta egy másik, hozzá köthető vállalkozás tulajdonrészét. Később szerinte kiderült, hogy a megvásárolt cég értéke jelentősen elmaradt a vételártól, Tiborcz azonban addigra már értékesítette a részvényeit.

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A leírásból már tudni lehetett, de a csatolt képből végképp egyértelművé vált, hogy

a szóban forgó tőzsdei cég az Alteo.

Kérdésünkre válaszolva közölte az Alteo, hogy

a vállalathoz eddig nem érkezett megkeresés a rendőrség részéről, a konkrét Éltex-ügyben pedig nem kívánnak most nyilatkozni.

A felvásárlás körülményeivel és az Éltex kilátásaival nemrég ifj. Chikán Attilával, a társaság vezérigazgatójával beszélgettünk, ezt itt lehet elolvasni.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

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